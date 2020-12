C'est nous les héros (Netflix) : les enfants font parler leurs super pouvoirs dans le nouveau trailer

Ce sont les enfants qui sauvent leurs parents dans la nouvelle bande-annonce de "C'est nous les héros", à découvrir sur Netflix le 1er janvier 2021.

C'est nous les héros : place aux jeunes !

Robert Rodriguez est un réalisateur à la carrière un peu difficile à suivre et en même temps remarquable. Pourquoi ? Parce que le metteur en scène américain fait ce qu'il veut, quand il veut, sans se soucier d'un autre sentiment que la joie qu'il prend à donner vie à ses projets. C'est pour cela que l'on trouve dans sa filmographie des films assez violents mais fun comme Desperado, Une nuit en enfer, The Faculty, Sin City, Machete et sa suite Machete kills. Le réalisateur a fait également un petit tour dans l'adaptation de manga avec Alita : Battle Angel.

Et puis Rodriguez a une autre facette plus tendre puisqu'il met également en scène des films pour enfants, à commencer par la saga Spy Kids, lancée en 2001, qu'il écrit et produit sous la bannière de sa propre maison de production Troublemaker Studios. Il adapte même en film une idée de son fils de 7 ans en 2005 dans le très coloré Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl avec Taylor Lautner et Taylor Dooley.



C'est nous les héros ©Netflix

15 ans plus tard, on replonge dans ce même univers dans C'est nous les héros. Shark Boy et Lava Girl sont maintenant adultes et ont intégré une équipe de super-héros qui sécurisent la paix sur Terre. Pourtant, alors qu'une invasion extraterrestre fait prisonniers les adultes, l'espoir va reposer entre les mains de sauveurs inattendus : des enfants aux capacités extraordinaires. Parmi eux, la fille de Shark Boy et Lava Girl qui a le pouvoir de contrôler l'eau.

Les petites mains de la justice

La nouvelle bande-annonce de C'est nous les héros nous en apprend un peu plus sur le scénario. Nous savons maintenant que l'équipe des adultes qui a juré de protéger la planète s'appelle les Héroïques. La terre subit donc une attaque massive d'extraterrestres mécaniques aux longues tentacules.

Boyd Holbrook (The Predator) incarne Miracle Guy, ersatz de Superman. On découvre également enfin le rôle de Christian Slater (Mr. Robot) qui joue Tech-no, un expert en technologie qui peut voler grâce à un jet-pack. C'est même lui qui sauve Miracle Guy qui tombe inconscient de l'espace. Pedro Pascal (The Mandalorian) joue de la matraque en se jetant avec courage sur ses assaillants.

C'est nous les héros ©Netflix

Priyanka Chopra (Quantico), quant à elle, joue la directrice de la compagnie de super-héros qui gère le groupe depuis leur quartier général ultra sécurisé. Elle n'a pas d'autre choix que d'enfermer les enfants aux super pouvoirs afin qu'il ne leur arrive rien. Sauf qu'au lieu de rester bien gentiment enfermés dans le sous-sol du bâtiment, ces derniers décident de prendre les choses en mains et de sauver leurs parents, et le monde par la même occasion.

Le trailer dévoile de nombreuses scènes rigolotes qui annoncent un film qui fera sourire les adultes comme les enfants. Difficile de ne pas craquer devant la petite fille de Shark Boy, dotée de la force de son père, qui fait une prise qui terrasse un colosse pesant probablement 50 fois son poids.

C'est nous les héros se veut porteur d'un gentil message de solidarité, comme le dit la fille d'un des super-héros : "On a une botte secrète : l'union fait la force." ou "Tous ensemble, on devient invincibles.". Le film sera disponible en streaming dès le 1er janvier 2021 sur Netflix. De quoi commencer la nouvelle année sur une note légère.