C'est nous les héros : un trailer pour la comédie d'action familiale de Robert Rodriguez

Après la saga "Spy Kids", Robert Rodriguez revient au film pour enfants avec le très coloré "C'est nous les héros" dont on découvre la bande-annonce. Le film sortira sur Netflix le 1er janvier 2021.

C'est nous les héros : c'est pas la taille qui compte

En 2004, Robert Rodriguez écoutait son fils de 7 ans lui raconter une histoire de super-héros. Il y imaginait une petite fille avec le pouvoir de jeter de la lave et un petit garçon mi-homme mi-requin. Le réalisateur en fait d'abord un livre pour enfant, puis se lance finalement dans la production d'un long-métrage. Ce sera Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl avec Taylor Lautner et Taylor Dooley.

15 ans après, nous allons bientôt replonger dans la suite des aventures du duo dans C'est nous les héros. Enfin, cette fois-ci, ils ne seront pas sur le devant de la scène. Devenus adultes, ils font partie d'une équipe de super-héros qui fait régner la justice sur Terre. L'équipe se retrouve néanmoins prisonnière après une invasion extraterrestre. Qui va pouvoir les libérer et sauver le monde d'un funeste destin ? Des enfants ! Dont la fille de Shark Boy et Lava Girl qui a le pouvoir de contrôler l'eau avec ses mains.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, elle sera entourée d'autres enfants aux pouvoirs extraordinaires.

Copyright@Netflix

Dans l'équipe des adultes, on a quand même du beau monde au casting. Pedro Pascal (The Mandalorian) semble être spécialiste de la matraque. Boyd Holbrook (The Predator) est quand à lui une sorte de Superman. Nous savons que Christian Slater (Mr. Robot) est également annoncé, même si on ne connait rien de son rôle. Priyanka Chopra (Quantico) joue la méchante du film. Est-elle une humaine du coté des ennemis ou une extraterrestre ayant pris l'aspect humain ? Difficile à dire.

Si Taylor Dooley reprend son rôle de Lava Girl, c'est J.J. Dashnaw qui incarnera cette fois-ci Shark Boy en lieu et place de Taylor Lautner. C'est nous les héros sera disponible en streaming sur Netflix dès le 1er janvier.

Tout est permis

Robert Rodriguez est un peu un cas à part dans le paysage hollywoodien tant sa carrière ne semble suivre que ses propres envies. Le réalisateur a en effet commencé sa carrière avec des films d'actions plutôt stylisés comme Desperado, et le plus horrifique Une nuit en enfer. Il s'est ensuite essayé en 1998 au film d'horreur pour ado avec The Faculty qui connu un certain succès au box-office mondial avec $60 millions rapportés pour un budget de 15 millions.

Alors qu'on l'attend dans le même registre pour le film suivant, il surprend tout le monde en 2001 en mettant en scène Spy Kids, qu'il écrit et produit sous la bannière de sa propre maison de production fraîchement créée Troublemaker Studios. L'Américain peut alors laisser libre cours à son imagination et vivre quasiment comme un réalisateur indépendant. Ce film pour enfant mettant en scène de jeunes agents secrets est un carton qui scelle son indépendance créative et financière, le long-métrage rapportant plus de $147 millions dans le monde. La sympathique comédie familiale connaîtra même 3 suites, dont la dernière est sortie en 2011.

Copyright@Dimension films

Entre temps, toujours et encore des projets qui lui tiennent à cœur. Il adapte deux fois le comics Sin City, les coréalisant avec l'auteur de l’œuvre originale Frank Miller. Rodriguez s'amuse dans le grand n'importe quoi avec le sans limite Machete et sa suite Machete kills. Dernièrement, il a signé l'adaptation du manga culte Alita : Battle Angel.

Le réalisateur se fait plaisir, n'oubliant personne parmi les spectateurs. Espérons que son C'est nous les héros ravira enfants et parents dès le 1er janvier 2021.