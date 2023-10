"C'est pire que tout" : Jean-Paul Rouve éprouvé par son nouveau film

En salles le 11 octobre 2023, Le Consentement est l'adaptation par Vanessa Filho du livre de Vanessa Springora sorti en 2020. Ce livre est le terrible récit autobiographique d'une liaison au milieu des années 80 entre un écrivain renommé de 50 ans, Gabriel Matzneff, et une jeune fille de 14 ans, Vanessa. Le récit d'une emprise, le récit d'une époque et d'une société aussi qui, sous couvert de "jouir sans entrave", confondait libération des moeurs et pédophilie. Le Consentement est une histoire vraie cauchemardesque, que la réalisatrice Vanessa Filho a adapté au cinéma dans un geste direct et fort.

Pour incarner la jeune Vanessa à partir de ses 13 ans, c'est Kim Higelin qui a été choisie. Et c'est Jean-Paul Rouve qui interprète l'écrivain Gabriel Matzneff, pédophile assumé à qui le milieu littéraire français a longtemps déroulé le tapis rouge, fermant avec complaisance les yeux sur l'horreur de ses comportements. Dans l'émission Beau geste de Pierre Lescure du 8 octobre 2023, l'acteur a raconté comment il avait vécu cette expérience et ce rôle, qu'il range immédiatement et sans surprise dans la catégorie rare de ces personnages qu'on ne peut ni aimer, ni comprendre. Il a en particulier évoqué une séquence, qui dans le film n'est pas une séquence violente et pourrait paraître même anecdotique, mais qui a été pour lui insoutenable à jouer.

Le plus difficile, c'est un moment dans le film, je suis... Kim Higelin, qui joue Vanessa, heureusement parce que ça aurait été encore plus difficile à tourner, elle a 22 ans, c'est une jeune femme, ce n'est pas une adolescente. À un moment, on tourne une scène où je prends le bus. Elle me voit, elle m'aperçoit avec une autre jeune fille. Où je prends le bus avec cette jeune fille. Et cette jeune fille, avant de tourner, vous savez, avant "moteur", on discute, c'est normal. Et la gamine elle a 14 ans, c'est une gamine. Comme on discute, je lui parlais de mon fils... Donc voilà. Bref, "moteur" ! Tac, on tourne. Et là, Vanessa (la réalisatrice, ndlr) me dit : "Tiens, passe-lui la main sur la joue."

Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été de faire ça ! C'est pire que tout ce que j'ai tourné dans le film ! Parce que là, j'étais avec une... J'étais avec une jeune femme... Une jeune fille ! Une enfant ! Une enfant de 14 ans. Et je devais tourner ça. Et je me disais : "Il faisait ça, lui... ? Comme ça ?". Et c'était le geste... Le pire geste pour moi à faire dans ce film, c'était ça. Le plus violent intérieurement.