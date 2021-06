C’est quoi ce papy ?! : Chantal Ladesou très en forme dans cette première bande-annonce

Jamais deux sans trois ! Après « C’est quoi, cette famille ?! » et « C’est quoi cette mamie ?! », Chantal Ladesou reprend pour la troisième fois son rôle de grand-mère excentrique dans « C’est quoi ce papy ?! ». Rires et gags seront de nouveau au programme, comme le montre la bande-annonce.

Bienvenue dans une famille recomposée

Après s’être fait connaître avec Neuilly sa mère !, Gabriel Julien-Laferrière sort en 2016 C’est quoi, cette famille ?!, comédie française loufoque qui suit les péripéties d’une famille recomposée un peu complexe. À la surprise générale, le film est un petit succès (800 000 entrées en France), permettant la mise en route d’un second volet en 2019 intitulé C’est quoi, cette mamie ?!. De manière encore plus surprenante, le film fait mieux que son prédécesseur avec 1,2 millions d’entrées. Par conséquent, au vu de tels résultats, C’est quoi ce papy ?! est très attendu par les fans. Il faut dire que cette trilogie peut compter sur l’inénarrable Chantal Ladesou.

Depuis les débuts de la saga, elle en est la figure majeure, incarnant avec grâce la fantasque grand-mère Aurore. Tout comme le volet précédent, cet épisode 3 tournera autour de la mamie, comme le montre la bande-annonce.

The Chantal Ladesou Show

Une nouvelle fois, Chantal Ladesou est prête à faire rire toute la France. En effet, dans cette suite, Mamie Aurore se retrouve amnésique, après avoir subi une chute accidentelle. Durant sa convalescence, elle ne fait que parler d’un certain Gégé, qui serait son amour de jeunesse. Ses petits-enfants vont alors prendre la route avec elle à la recherche du mystérieux bonhomme. Cependant, quand ils le retrouvent, le fameux Gégé est devenu un papy bourru et acariâtre. Comme le démontrent les images du trailer, les frasques, les quiproquos et les folies en tout genre seront encore au rendez-vous.

Aurore (Chantal Ladesou) - C'est quoi ce papy ? ©Bonne Pioche Cinéma

Côté casting, en plus de Chantal Ladesou, on retrouve les acteurs des précédents films avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu, Claudia Tagbo, Lucien Jean-Baptiste, Philippe Katerine et Arié Elmaleh pour les rôles adultes. Sadio Diallo, Teïlo Azaïs, Violette Guillon, Luna Aglat, Benjamin Douba Paris, Chann Aglat et Lilian Dugois reprennent, quant à eux, leurs rôles d’enfants. Enfin, le magnifique Patrick Chesnais incarnera le fameux Gégé.

C’est quoi ce papy ?! sortira dans les salles françaises le 11 août. Une belle comédie estivale vous attend.