C'est un des meilleurs films d'horreur récents et il quitte Netflix dans quelques jours

Le film d’horreur acclamé "Pearl", réalisé par Ti West, s’apprête à quitter Netflix France le 15 février. Ce préquel du film "X", porté par la performance impressionnante de Mia Goth, est considéré comme l’un des thrillers psychologiques les plus marquants de ces dernières années. Si vous ne l’avez pas encore vu, il est temps d’y remédier avant qu’il ne disparaisse de la plateforme.

Pearl, un chef-d'œuvre d'horreur psychologique à ne pas manquer

Sorti directement en vidéo en France en 2023, Pearl est le deuxième volet de la trilogie initiée par X, et qui s'est conclue avec MaXXXine en juillet dernier. Contrairement à son prédécesseur, qui s’inspirait des slashers des années 70, Pearl adopte une esthétique plus proche du cinéma classique hollywoodien, avec des influences notables de films comme Psychose d'Alfred Hitchcock ou Le Magicien d’Oz.

Le film nous plonge en 1918, en pleine Première Guerre mondiale, où l’on suit Pearl, une jeune femme isolée dans une ferme avec son père malade et une mère autoritaire. Rêvant de devenir une star de cinéma et de fuir son existence monotone, elle se heurte rapidement à une réalité brutale, et se laisse submerger par ses pulsions les plus sombres.

Loin d’un simple film d’horreur, Pearl est avant tout un drame psychologique qui explore en profondeur la solitude, la frustration et l’ambition démesurée. Le long-métrage est porté par la performance exceptionnelle de Mia Goth, qui incarne avec une intensité rare une héroïne aussi inquiétante qu’émouvante. Son jeu subtil et nuancé confère au film une tension constante, culminant dans une scène de monologue de huit minutes, saluée par la critique et qui aurait mérité une reconnaissance aux Oscars.

Grâce à une mise en scène soignée et une photographie éclatante, Pearl réussit à imposer un style visuel unique, oscillant entre des couleurs chatoyantes et une atmosphère oppressante. Ti West livre ici une œuvre captivante et dérangeante, où chaque plan semble construit pour accentuer la dualité entre le rêve et la réalité brutale du personnage principal.

Un succès critique, mais un accueil mitigé au box-office

Malgré son statut de film culte en devenir, Pearl n’a pas connu un immense succès commercial lors de sa sortie en salles. Le film n’a récolté que 10 millions de dollars au box-office mondial, un chiffre modeste en comparaison d’autres productions du genre. En France, il a même été directement distribué en vidéo à la demande, limitant ainsi son exposition auprès du grand public. Toutefois, ce faible score financier est à relativiser, Pearl étant un film indépendant au budget limité et bénéficiant d’une sortie confidentielle.

Si le public ne s’est pas déplacé massivement en salles, la critique, elle, a été unanime. Pearl affiche un excellent score sur les plateformes d’avis, avec notamment 92 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes. De nombreux critiques ont salué la capacité du film à renouveler le genre horrifique, en proposant un mélange habile entre tension psychologique et violence stylisée. Le cinéaste Martin Scorsese lui-même a déclaré avoir été profondément dérangé et captivé par l’œuvre, affirmant qu’elle l’avait empêché de dormir après le visionnage.

Si le succès de Pearl a été discret en salles, sa sortie sur Netflix lui a offert une seconde vie. Grâce à la plateforme, le film a pu toucher un public plus large, découvrant enfin cette pépite du cinéma d’horreur indépendant. Mais le temps est compté pour ceux qui souhaitent encore le voir, car son départ du catalogue est prévu pour le 15 février. Une occasion unique de découvrir ce thriller fascinant, qui continue de marquer les esprits par son ambiance dérangeante et sa narration soignée.