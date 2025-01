C'est un des meilleurs films français des années 2000 et il est dispo sur Netflix en version remasterisée

Sorti au cinéma en 2001, "Le Pacte des Loups" a durablement marqué le paysage cinématographique français avec son ambition. En 2022, il a bénéficié d'une remarquable remasterisation en 4K, qui est aujourd'hui disponible sur Netflix.

Une œuvre visionnaire qui a marqué le cinéma français

Sorti en 2001, Le Pacte des Loups est un film qui a su marquer les esprits et redéfinir les codes du cinéma d'aventure en France. Réalisé par Christophe Gans, déjà connu pour Crying Freeman, ce long-métrage ambitieux mêle les genres avec une audace rare dans le paysage cinématographique français de l'époque.

À mi-chemin entre le film d'horreur, le film d'action et la fresque historique, il s'inspire de la célèbre légende de la Bête du Gévaudan, qui a terrorisé le sud de la France au XVIIIe siècle. Gans y insuffle une esthétique soignée, digne des productions hollywoodiennes, tout en restant profondément ancré dans l'histoire et la culture françaises. Le film, qui affiche un budget impressionnant de 32 millions d'euros – un record pour un film français à l’époque – est un véritable tour de force technique et artistique, mêlant chorégraphies de combat stylisées, costumes somptueux et décors grandioses.

Avec un casting réunissant Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci et Mark Dacascos, Le Pacte des Loups a su séduire le public avec son mélange inédit de combats inspirés des arts martiaux, de mystères gothiques et d'une reconstitution historique minutieuse.

En France, le film attire plus de 5 millions de spectateurs en salles, et son succès ne s’arrête pas là : il est distribué dans plus de 50 pays, rapportant près de 70 millions de dollars à l’international. Ce triomphe démontre qu’un film français pouvait rivaliser avec les blockbusters américains tout en proposant un regard unique et audacieux sur son propre patrimoine historique.

Le succès critique du film, saluant son originalité et son audace visuelle, lui a permis de s’imposer comme une œuvre culte du début des années 2000, prouvant que le cinéma français pouvait repousser les limites de la production nationale.

Une restauration en 4K en 2022

Pour célébrer le 21ᵉ anniversaire du film, une version restaurée en 4K a été dévoilée en 2022, et a permis aux spectateurs de redécouvrir Le Pacte des Loups sous un jour nouveau.

Cette remasterisation, réalisée avec le soutien de Pathé, a nécessité un travail minutieux de restauration image par image afin de préserver l'intention visuelle du réalisateur. À cette occasion, nous avions d'ailleurs rencontré Christophe Gans pour aborder avec lui l'héritage du film et cette restauration :

Disponible désormais sur Netflix, cette version remasterisée donne l’occasion aux spectateurs de profiter pleinement de la richesse visuelle du film, que ce soit à travers ses paysages, ses scènes de combat chorégraphiées avec précision ou encore son atmosphère envoûtante mêlant réalisme historique et fantastique.