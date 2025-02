C'est un des meilleurs thrillers français récents et il quitte bientôt Netflix

Disponible sur Netflix pour encore quelques jours, "Boîte Noire" de Yann Gozlan avec Pierre Niney est un thriller haletant qui plonge dans les coulisses d’une enquête aéronautique. Salué pour son intensité dramatique et son réalisme, ce film est une des grandes réussites du cinéma français de ces dernières années.

Une enquête sous haute tension dans le monde de l’aviation

Sorti en 2021, Boîte Noire s’inscrit dans la tradition des thrillers paranoïaques où un personnage isolé lutte contre un système opaque. Pierre Niney y incarne Mathieu Vasseur, un analyste du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) chargé de déterminer les causes du crash d’un vol reliant Dubaï à Paris.

Ce qui semblait être un accident classique prend une tournure inquiétante lorsque Mathieu découvre des anomalies sur l’enregistrement des boîtes noires. Convaincu que les données ont été manipulées, il s’acharne à trouver la vérité, malgré la pression de sa hiérarchie et les risques qu’il prend en poursuivant son enquête en solitaire.

Le film parvient à maintenir une tension constante grâce à un montage nerveux et une mise en scène immersive. La reconstitution du BEA et des procédures techniques est d’un réalisme impressionnant, et renforce la crédibilité du récit.

Un thriller immersif qui a conquis le public et la critique

Avec 1,2 million d’entrées en France, Boîte Noire s’est imposé comme l’un des thrillers français les plus marquants de ces dernières années. Le film a été salué pour sa précision documentaire et sa tension dramatique, évoquant des références comme Les Hommes du président ou Zodiac.

L’une des grandes forces du film est sa capacité à captiver le spectateur avec une enquête basée sur des éléments techniques réels, sans jamais le perdre dans des explications trop complexes. L’intelligence du scénario réside dans l’équilibre entre réalisme et suspense : chaque indice découvert par Mathieu nous pousse à remettre en question ce que l’on croit savoir.

La réalisation de Yann Gozlan joue avec l’audace visuelle en proposant des séquences angoissantes, notamment celles où le héros se plonge dans l’écoute minutieuse des enregistrements. L’utilisation du son est d’ailleurs un élément central du film : les spectateurs sont invités à "écouter" l’enquête autant qu’à la regarder, renforçant ainsi l’immersion.

Alors que Boîte Noire quittera Netflix dans pile un mois (le 12/03/2025), c’est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir ce thriller haletant, qui mêle mystère, tension psychologique et dénonciation des failles du système aéronautique.