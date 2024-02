"C'est un film de m****" : Josh Brolin balance sur un des pires films de sa carrière

En 2010, Josh Brolin est un acteur consacré, notamment par "No Country for Old Men" (2007) et "Milk" (2009). Mais il va alors mettre les pieds dans un film super-héroïque catastrophique : "Jonah Hex". Un film qu'il déteste encore aujourd'hui, et assure qu'il le détestera toujours !

Josh Brolin en roue libre Josh Brolin a décidé de ne plus faire dans la langue de bois et de jouer sagement au jeu de la promo. En effet, tout récemment, il a décidé de faire la promotion de Dune, deuxième partie, dans lequel il incarne Gurney Halleck, avec une description du film de Denis Villeneuve complètement déjantée. Sur sa lancée, il a repris la parole cette fois pour, notamment, dire tout le mal qu'il pense toujours d'un des (très rares) navets de sa filmographie. Jonah Hex ©Warner Bros. Le film en question est Jonah Hex, un western super-héroïque centré sur l'anti-héros Jonah Hex, ancien soldat confédéré devenu chasseur de primes doté de pouvoirs surnaturels. Réalisé par Jimmy Hayward, qui jusque-là s'était fait un nom dans l'animation, Jonah Hex est une catastrophe monumentale. Produit sur un budget de 47 millions de dollars, il n'en rapporte que 11 millions au box-office mondial. Sur Rotten Tomatoes, le Tomatometer affiche un terrible 12% et un Audience Score de 20%. Et ce n'est pas faute d'avoir constitué autour de Josh Brolin dans le rôle-titre un casting séduisant composé de Megan Fox, John Malkovich, ou encore Michael Fassbender. "Je n'arrêterai jamais de ch*** sur Jonah Hex" Dans un long portrait que lui consacre GQ, Josh Brolin revient sur son actualité, sa relation avec Denis Villeneuve, ses projets d'écriture, et lâche quelques mots sur Jonah Hex : Je n'arrêterai jamais de ch*** sur "Jonah Hex", parce que c'est un film de m****. Mais il précise ensuite qu'il a réévalué sa relation avec Jimmy Hayward, le réalisateur du film, qu'il avait à l'époque jugé "dépassé" et trop "inexpérimenté" pour donner à Jonah Hex l'énergie qu'il lui fallait pour réussir. Il explique ainsi qu'ils se sont revus, et que Jimmy Hayward a reconnu sa part de responsabilité dans l'échec avant de lui révéler qu'il avait souffert d'une forme douloureuse de cancer des os, l'obligeant à subir de nombreuses opérations de reconstruction faciale. Ça m'a rappelé qu'on ne peut pas indéfiniment trasher quelqu'un. Je ne connais pas les épreuves qu'il traverse dans la vie. Je veux dire, la reconstruction faciale, tout ça... Ainsi, Jonah Hex restera toujours un dramatique échec pour Josh Brolin - qui s'est autrement et mondialement distingué dans le genre super-héroïque avec son rôle de Thanos dans le MCU -, et l'acteur ne compte pas adoucir ses critiques, tout en exonérant au moins son réalisateur de la responsabilité globale du fiasco.