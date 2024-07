Cet acteur français césarisé est méconnaissable dans la peau de Louis XVI

Vous n'allez pas reconnaître Guillaume Canet, totalement métamorphosé dans la peau du roi Louis XVI pour le film "Le Déluge". Le long-métrage, qui compte également à son casting Mélanie Laurent dans la peau de Marie-Antoinette, suit les derniers jours du Roi et de la Reine, après la Révolution française.

Guillaume Canet est Louis XVI dans les premières images du film "Le Déluge"

Guillaume Canet ne se repose pas sur ses lauriers. Après avoir dirigé le dernier live action Astérix & Obélix, on a également pu le voir aux castings des films Acide, Un coup de dés, Nouveaux Riches et Hors-saison. Il sera par ailleurs bientôt à l'affiche d'un film d'action Netflix, et incarnera. Louis XVI dans le nouveau long-métrage de Gianluca Jodice, Le Déluge.

Alors qu'il sera présenté en ouverture au prochain festival de cinéma de Locarno, les premières images du film, dans lequel il donne la réplique à Mélanie Laurent (qui incarne Marie-Antoinette) ont été dévoilées (le premier teaser est disponible à cette adresse). On découvre les deux comédiens en costumes, et le maquillage de Guillaume Canet est particulièrement impressionnant.

Le Déluge avec Mélanie Laurent et Guillaume Canet © Ascent Film

Le Déluge avec Mélanie Laurent et Guillaume Canet © Ascent Film

Les dernières heures de Louis XVI et Marie-Antoinette

Le film Le Déluge retracera les derniers jours de Louis XVI et Marie-Antoinette. Les premières images semblent montrer le couple royal alors qu'il s'apprête à quitter le palais des Tuileries, avant de se réfugier à L'Assemblée législative, et d'être finalement emprisonné à La Tour du Temple avec leurs enfants. Le Roi y restera du 13 août 1792 jusqu'à son exécution en janvier 1793, et la Reine et ses enfants y resteront jusqu'au 26 octobre 1792 (Marie-Antoinette sera ensuite emprisonnée à la Conciergerie le 2 août 1793 jusqu'à son exécution le 16 octobre de la même année).

Il n'y a, pour l'heure, pas encore de date de sortie française confirmée pour Le Déluge. Mais on peut s'attendre à ce que le film arrive en fin d'année 2024 ou en début d'année 2025. Le long-métrage est co-produit par le cinéaste italien Paolo Sorrentino.