Cet Oscar que Dune 2 est certain de ne pas gagner

Dune 2 a été un grand succès de l'année 2024, critique et commercial, après déjà le premier opus acclamé lors de sa sortie en 2021. Tout ou presque a été remarqué pour sa grande qualité : des performances du casting à la réalisation, de la photographie à la musique, du montage aux effets spéciaux, Dune 2 est une démonstration de savoir-faire cinématographique dans l'ensemble de ses dimensions.

Ce blockbuster de haut niveau sera donc un des grands favoris de la cérémonie des Oscars 2025, à laquelle il concourra dans de très nombreuses catégories. Mais il est cependant inéligible dans une certaine catégorie. Une parmi les plus prestigieuses et dans laquelle il aurait eu toutes ses chances de victoire : l'Oscar de la Meilleur musique de film.

Comme rapporté par Variety, la magnifique composition d'Hans Zimmer pour Dune 2 ne peut pas en effet être considérée par l'Académie des Oscars pour une éventuelle nomination, au regard d'un point de règlement très précis. Cette règle est la suivante :

Dans le cas des suites et des franchises, quel que soit le média, la partition ne doit pas utiliser plus de 20 % de thèmes et de musiques préexistants empruntés à des partitions antérieures de la franchise.