Cette adaptation d’un dessin animé culte sera portée par un gros casting

Plus de quarante ans après la diffusion de la série animée, "Les Maîtres de l’univers" vont revenir dans un film en live action. Celui-ci pourra compter sur une grosse distribution.

Les Maîtres de l’univers se prépare

À l’origine, Les Maîtres de l’univers est une gamme de jouets lancée par Mattel en 1981. Mais, deux ans plus tard, un dessin animé basé sur ces jouets voit le jour. Son histoire prend place sur une planète médiévale et futuriste, Eternia. Un guerrier avec la réputation d’homme le plus fort de l’univers, Musclor (« He-Man » en version originale) doit empêcher avec l’aide de ses amis le sorcier Skeletor de prendre le contrôle de l’univers.

Les Maîtres de l’univers a vite fait un carton lors de sa diffusion dans les années 80. Le dessin animé est devenu culte. Comme expliqué en août 2024, Amazon MGM Studios et Mattel Films préparent désormais une adaptation de cette histoire sous la forme d’un long-métrage en live action. À cette époque, nous vous avions aussi expliqué que Camila Mendes avait rejoint Nicolas Galitzine au casting. Depuis, la distribution du film s’est largement étoffée.

Un casting de premier rang

Comme le relaie The Hollywood Reporter, Les Maîtres de l’univers rassemblera un casting impressionnant. Face à Nicolas Galtizine dans le rôle-titre et Camila Mendes dans celui de Tila, Jared Leto interprétera le redoutable Skeletor. Idris Elba sera Duncan, Morena Baccarin la Sorcière, James Purefoy le Roi Randor, Alison Brie Evil-Lyn et Charlotte Riley la Reine Marléna.

Hafþór Júlíus Björnsson, alias « La Montagne » dans Game of Thrones, jouera aussi Goat Man. Jóhannes Haukur Jóhannesson sera Malcolm et Sam C. Wilson prêtera ses traits à Trap Jaw. Selon The Hollywood Reporter, Sasheer Zamata, Jon Xue Zhang et Christian Vunipola viennent à leur tour de rejoindre le casting du film. Ils incarneront respectivement Suzie, Ram Man et Hussein.

Une transformation impressionnante

Les Maîtres de l’univers a récemment commencé son tournage. Nicolas Galitzine a donc achevé sa transformation physique afin de se glisser dans le costume de Musclor. Justement, des images de l’acteur ont récemment circulé sur les réseaux sociaux. Et elles ont beaucoup fait parler. De nombreux internautes ont salué la transformation du comédien, méconnaissable par rapport à ses derniers rôles.

maybe it’s just me, but Nicholas Galitzine’s He-Man bod made him 10x more appealing pic.twitter.com/0Zkgktp3tK — thedrkling (@thedrkling_) February 17, 2025

Travis Knight a été choisi pour réaliser Les Maîtres de l’univers. Il portera à l’écran un scénario écrit par Chris Butler, qui s’est lui-même appuyé sur une première version du script signée Dave Callaham, Aaron Nee et Adam Nee.

Les Maîtres de l’univers sortira au cinéma le 5 juin 2026 en Amérique du Nord. En France, il devrait arriver dans les salles deux jours plus tôt, même si cette information n’a pas encore été confirmée.