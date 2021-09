Cette américaine fait le buzz avec ses imitations de stars du cinéma

Mary Elizabeth Kelly, une jeune américaine, fait le buzz ces derniers mois sur les réseaux sociaux avec ses imitations bluffantes de célébrités (Emma Stone, Kristen Stewart, Meryl Streep, Hugh Grant, Winona Ryder...) dans des situations hilarantes. Découvrez quelques morceaux choisis ci-dessous.

Mary Elizabeth Kelly fait le buzz avec ses vidéos

L'avènement des réseaux sociaux n'a pas que des bons côtés, mais il a au moins le mérite de découvrir des gens talentueux, aux quatre coins du globe. Ces derniers mois, Mary Elizabeth Kelly, une jeune américaine, fait le buzz sur la toile grâce à ses talents d'imitatrice hors pairs. En effet, elle poste fréquemment des vidéos d'elle en train d'imiter des célébrités - actrices pour la plupart.

Mary Elizabeth Kelly © Capture d'écran Youtube

Elle ne se contente pas de se filmer en train de les imiter, mais demande aux internautes de lui lancer des défis en rapport avec ses imitations. Ainsi, elle imagine ce que cela donnerait de voir Emma Stone, Hugh Grant, Tina Fey, Winona Ryder ou encore Christopher Walken, croiser un chien dans la rue. Et c'est hilarant.

Dans une autre vidéo, Mary Elizabeth Kelly imagine Kristen Stewart, Jennifer Garner, Meryl Streep, Cate Blanchett ou encore Hugh Jackman en train d'imaginer des recettes :

Dans une autre, elle imagine des célébrités coincées dans des embouteillages. Encore une fois, c'est très réussi.

Merci le confinement

Certaines de ses vidéos ont été regardées des millions de fois, et Mary Elizabeth Kelly a même été interviewée en mai dernier dans la célèbre émission The Morning Show.

Elle y a confié qu'elle faisait des imitations depuis l'enfance pour amuser sa famille, et qu'elle avait ensuite pris des cours de théâtre. Mais que c'était réellement pendant le confinement qu'elle avait commencé à travailler sur ses imitations, et à les poster sur ses réseaux sociaux. Elle se concentre surtout sur les mouvements de bouche des célébrités, et sur leur manières. Elle a confié que tout avait commencé quand elle avait regardé Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp et remarqué que l'acteur bougeait sa bouche d'une manière étrange.