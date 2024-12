Ancienne James Bond girl, Gemma Arterton est contre l’idée de faire revenir le plus célèbre des espions sous les traits d’une femme. Elle explique son choix alors que beaucoup d’actrices rêvent de reprendre le flambeau.

Jane Bond pour succéder à James Bond ?

Depuis que Daniel Craig a rangé le costume de l’agent 007 en 2021 avec Mourir peut attendre, beaucoup spéculent sur son possible remplaçant. Henry Cavill, Cillian Murphy ou Aaron Taylor-Johnson font partie des favoris chez les fans. D'un autre côté, certaines personnes estiment qu’une femme serait un choix ambitieux.

En effet, l’idée d’opter pour une version féminine du personnage (Joan, Jane ou Jamie Bond selon les qualificatifs) est au cœur de discussions dans l’industrie. Plusieurs actrices ont exprimé leur envie d’interpréter à l’écran le penchant féminin de James Bond. Comme Famke Janssen (James Bond girl de Golden Eye), Gillian Anderson (X-Files), Emilia Clark (Game of Thrones) ou encore Priyanka Chopra-Jonas (Baywatch).

Mais certaines célébrités comme Jenna Ortega ou Eva Green s’y opposent. Elles sont rejointes par une ancienne actrice de la saga qui pense que ce serait une très mauvais idée.

Gemma Arterton est contre une version féminine de James Bond

Il y a quelques jours, Gemma Arterton a fait la Une des médias. Car celle que l’on a pu voir dans Quantum of Solace dans le rôle de Strawberry Fields s'est exprimée contre l'idée d'un James Bond féminin. Interrogée par The Times (via Variety) au début du mois, elle a rappelé qu’un personnage féminin ne plairait pas au public :

« Est-ce qu’un James Bond féminin, ce n'est pas comme Mary Poppins joué par un homme ? Ils en parlent, mais je pense que les gens trouveraient ça scandaleux. Parfois il faut juste respecter la tradition ».

Au cours de sa carrière, Gemma Arterton est apparue dans des blockbusters tels que Prince of Persia, Hansel et Gretel : Witch Hunters. Mais aussi des films plus modestes comme Gemma Bovery ou The Voices. Pourtant, l’actrice est souvent ramenée à son rôle dans James Bond, à son grand étonnement : « Je ne regrette pas d’avoir fait un James Bond, mais je suis perplexe en voyant que ça m’a suivie comme ça. J’étais dans le film seulement cinq minutes ».

Gemma Arterton est à l’affiche de The Critic aux côtés de Ian McKellen et Mark Strong.