Cette BD française culte va avoir son adaptation en film

La série de bandes dessinées "Les Légendaires" va être adaptée en un film d’animation. Un premier visuel et sa date de sortie viennent d’être dévoilés.

Les Légendaires vont débarquer sur grand écran

Créée par Patrick Sobral, la série de bandes dessinées Les Légendaires a été lancée en 2004. Appartenant au genre de la high fantasy, son histoire prend place dans le monde médiéval fantastique d’Alysia. Elle suit un groupe de héros qui tente de réparer la catastrophe causée par le sorcier noir Darkhell, qui a transformé tous les habitants d’Alysia en enfants.

La série de bandes dessinées Les Légendaires est rapidement devenue très populaire auprès du public. Jusqu’à présent, 23 tomes ont vu le jour. Et ils se sont vendus à plus de 10 millions d’exemplaires ! L’histoire imaginée par Patrick Sobral a aussi été adaptée en manga, en série animée, et même en jeu de rôle. Et elle va être portée sur grand écran.

Première image du film d’animation

La Pan-Européenne va nous proposer une adaptation de la bande dessinée de Patrick Sobral, sous la forme d’un film d’animation. Sur son compte Instagram, le studio a même partagé une première image de ce projet. Elle montre deux mains tenant la pierre divine brisée par Darkhell et ayant causé le retour à l’enfance des habitants d’Alysia.

C’est Guillaume Ivernel qui a été chargé de réaliser le film Les Légendaires. Il a déjà signé Chasseurs de dragons, sorti en 2008, ainsi que Spycies, dévoilé onze ans plus tard. Quant au scénario du film, son écriture a été confiée à Antoine Schoumsky. Patrick Sobral est aussi impliqué dans le développement du long-métrage.

Une histoire basée sur les deux premiers tomes

Comme le rapporte France 3, le film d’animations Les Légendaires sera basé sur les deux premiers tomes de la série de bandes dessinées. Mais Patrick Sobral assure qu’il s’agit toutefois d’une « œuvre originale ». Et le créateur de la saga explique que l’esthétique du film ne cherchera pas vraiment à copier celle des livres :

D'un point de vue narratif, l'histoire demeure. En revanche, graphiquement, on va s'éloigner du côté manga pour avoir quelque chose de beaucoup plus international, vers des modèles esthétiques comme Dreamworks ou Pixar. Visuellement, ce sera plus réaliste et accrocheur.

Ce projet s’annonce donc particulièrement ambitieux. D’autant que le film bénéficie d’un budget de 15 millions d’euros. Le long-métrage a également déjà une date de sortie. Il arrivera dans les salles françaises le 28 janvier 2026. Des rumeurs parlent même déjà d’une potentielle suite si le premier film attire un grand nombre de spectateurs.