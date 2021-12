Cette comédie avec Gérard Jugnot cartonne sur Netflix dans le monde

Voir aussi

The Batman : l'Homme-Mystère vous propose une première énigme

On commence à se préparer pour un des grands événements cinématographiques de 2022 : "The Batman". Et pour nourrir l'impatience des fans de la célèbre chauve-souris, Warner a mis en ligne une petite expérience interactive à la manière de l'Homme-Mystère. Saure-vous répondre à ses questions ?