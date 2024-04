Cette énorme franchise a fait perdre 130 millions de dollars à Disney

Le magazine Forbes vient de dévoiler que le dernier volet de la franchise "Indiana Jones" avait fait perdre 130 millions de dollars à Disney en raison de son coût de production pharaonique. Un gros coup dur pour le studio, qui n'a pas dominé le box-office mondial en 2023. Une première depuis huit ans.

Indiana Jones 5 : la der des der

Sorti en juin 2023 après un passage au Festival de Cannes, le film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le dernier opus de la franchise légendaire mettant en scène le célèbre aventurier incarné par Harrison Ford, était très attendu par les fans de la franchise. Mis en scène par James Mangold, ce cinquième volet prenait le pari de nous montrer un Indy vieillissant, alors qu'il doit de nouveau partir pour une aventure, à la recherche d'un mystérieux trésor. Le film nous a offert de belles séquences d'action, dont une poursuite en train mémorable avec un Harrison Ford rajeuni numériquement. Mais cette débauche d'effets spéciaux, et le rajeunissement de sa star, a coûté très cher à Disney.

Avec un budget de 387,2 millions de dollars, incluant 79 millions dépensés en post-production, principalement pour les effets spéciaux et le rajeunissement d'Harrison Ford, le film représentait un pari financier audacieux pour Disney. Tourné essentiellement au Royaume-Uni, notamment aux studios Pinewood et dans diverses locations en Europe et en Afrique du Nord, le film bénéficiait également du crédit d'impôt offert par le gouvernement britannique pour encourager la production cinématographique dans le pays.

Un gouffre financier pour Disney

Malgré des bonnes critiques de la part du public et de la presse, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée n'a pas eu le succès escompté au box-office, avec un total de 384 millions de dollars de recettes engrangées dans le monde, soit en dessous de son budget d'origine. Mais d'après un récent rapport de Forbes, la perte réelle pour Disney s'élèverait à un total de 130 millions de dollars. Forbes indique en effet que le studio n'aurait perçu que 192 millions de dollars de recettes brutes sur les tickets. Cette perte ne peut en outre pas être compensée par la vente de DVD ou de Blu-ray, en chute libre, ni par sa mise en ligne sur sa plateforme de streaming, qui a modifié la manière dont les revenus sont attribués aux films.

En 2023, et pour la première fois depuis huit ans, Disney n'a pas dominé le box-office (et a terminé deuxième, dernière Universal Studios). L'échec d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée y est pour quelque chose, tout comme celui de The Marvels, ou encore de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.