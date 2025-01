Cette intrigante romance horrifique fait forte impression juste avant sa sortie

"Companion" sortira très bientôt en France. Avant cela, les premières critiques sur le film sont sorties. Et elles sont en grande majorité enthousiastes sur le long-métrage de Drew Hancock, mettant notamment en lumière la prestation de Sophie Thatcher.

Companion, un film au concept intrigant

En 2018, Drew Hancock a dévoilé sa dernière création en date : My Dead Ex. Celle-ci raconte l’histoire d’amour entre une adolescente et son ex… après la mort de celui-ci. Après cette série au pitch déjanté, le scénariste et réalisateur dévoilera bientôt son premier long-métrage, Companion. Il nous proposera une histoire qui mélange de nombreux genres, avec un récit comportant des éléments de comédie romantique, de film d’horreur, de science-fiction ou encore de thriller.

Companion s’intéresse aux deux membres d’un couple, Josh et Iris. Alors qu’ils semblent filer le parfait amour, ils partent passer le week-end dans une maison au bord d’un lac avec des amis. Mais bientôt, Iris prend conscience d’une réalité terrible, qui va provoquer une série d'événements chaotiques. Avant qu’il ne sorte, le film de Drew Hancock a déjà été vu par de nombreux journalistes. Et ceux-ci ne tarissent pas d’éloges sur le long-métrage.

Le long-métrage largement encensé par la critique

Companion a déjà marqué les esprits de nombreux journalistes. Rotten Tomatoes recense pour le moment les avis de 52 d’entre eux. Et cela donne une moyenne impressionnante de 92% d’avis positifs au long-métrage !

Enthousiaste, Doug Jamieson décrit par exemple le film comme « un mélange des genres joyeusement dérangé » dans sa critique pour The Jam Report. Journaliste pour HeyUGuys, Linda Marric a également été emballée en découvrant un film « plein d’intelligence et d’humour noir, et avec assez de twists pour avoir la tête qui tourne ». Même son de cloche du côté de Harris Dang. Dans Impulse Gamer, il qualifie le film de « thriller sombrement drôle, intelligent et astucieusement divertissant ».

Une grande performance de Sophie Thatcher

Les premiers retours sur le film parlent aussi d’une grande performance de Sophie Thatcher dans le rôle d’Iris. Dans les colonnes de Casey’s Movie Mania, Casey Chong écrit par exemple que l’actrice « excelle » dans ce rôle. Sur sa chaîne YouTube, Zach Pope va même jusqu’à parler d’une prestation « inoubliable ». Même Connor Lightbody, l’un des rares à ne pas avoir aimé le film, estime dans Movies We Texted About que la comédienne livre « une performance électrique ».

Si tous ces avis vous donnent envie de découvrir Companion, vous serez heureux de lire que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour cela. Car le film de Drew Hancock sortira ce mercredi 29 janvier dans les cinémas français.