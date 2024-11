Cette Petite Sirène version horreur va vous donner des cauchemars

Préparez-vous à plonger dans les eaux sombres et mystérieuses de La Petite Sirène comme vous ne l'avez jamais vue ! Lionsgate a décidé de transformer le conte de Hans Christian Andersen en un film d'horreur "R-rated", et ce n'est plus vraiment une histoire pour enfants. Après l'étonnant Winnie the Pooh version slasher et Mickey revisité façon frisson, la douce sirène qui rêve de vivre sur terre revient avec des intentions… disons, un peu moins charmantes.

Une Petite Sirène qui n'a rien de féerique Ce n’est pas une production Disney – Lionsgate a donné à La Petite Sirène un sérieux coup de noirceur. Cette version horrifique est prévue pour une sortie digitale le 17 décembre 2024, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette sirène n’est pas celle que nous avons tous vue chanter sous la mer. Avec une classification "R" pour la violence, le langage et la nudité, on est loin de l'univers coloré et joyeux des contes de Disney. Le film, réalisé par Leigh Scott, suit le Dr. Eric Prince, un archéologue parti en exploration avec ses étudiants dans les eaux des Caraïbes, où ils découvrent un ancien temple païen. Là, Eric tombe sous le charme d’une mystérieuse créature aquatique ressemblant à une sirène, et les choses commencent à basculer du côté obscur. Très vite, cette relation, qui semblait être une simple romance marine, devient une plongée dans un monde sous-marin terrifiant. Eric doit alors choisir entre ce qu’il croit être le "véritable amour" et… la destruction de l’humanité. Un terrain de jeu pour les réalisateurs de films d'horreur Alors que le conte original d’Andersen, publié en 1837, est désormais dans le domaine public, les cinéastes d'horreur n’ont plus aucune limite pour explorer les aspects les plus glauques de cette histoire classique. Il semblerait que chaque film ou personnage culte soit désormais une porte ouverte pour des versions revisitées en mode terrifiant, et les réalisateurs s’en donnent à cœur joie. Après tout, pourquoi se contenter de l’innocence des contes de fées quand on peut ajouter quelques monstres et une bonne dose de frissons ? Si La Petite Sirène version horreur sortira aux États-Unis en décembre, il n'y a pas de date française annoncée.