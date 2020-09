Chadwick Boseman : une pétition réclame une statue pour l'acteur

La disparition de l'acteur Chadwick Boseman, à seulement 43 ans, a choqué tout le monde ces derniers jours. Les hommages pour honorer son travail et sa personne pleuvent depuis que la terrible nouvelle est tombée. Une pétition vient d'être lancée pour qu'une statue de lui soit érigée.

Un acteur dans la légende

Le mois d'août ne s'est pas ponctué comme on l'espérait, avec la perte de Chadwick Boseman des suites d'un cancer du côlon. L'acteur jouissait d'une très belle cote de popularité depuis son rôle dans Black Panther et il était tout autant apprécié en tant qu'homme, animé par des combats et des convictions. Ce n'est pas pour rien que tout le monde honore sa mémoire, de diverses façons. Son courage, évidemment, est à saluer. Pour avoir continué à travailler pendant des années alors qu'il se battait contre la maladie. On se souviendra forcément de lui chez Marvel, mais aussi pour d'autres rôles. Comme quand il dévorait l'écran dans Message from the King, ou qu'il se posait en guide dans l'excellent Da 5 Bloods de Spike Lee. Le talent, c'est indéniable qu'il l'avait.

Chadwick Boseman menait un autre combat, au profit de la cause noire. Il se servait de sa célébrité pour défendre la place des afro-américains dans la société et plusieurs de ses rôles manifestaient son désir de s'engager en ce sens. Il aura campé des personnages comme le chanteur James Brown, le juge Thurgood Marshall ou encore le joueur de baseball Jackie Robinson. Son rôle de T'Challa dans Black Panther aura été le plus important, médiatiquement. Marvel a présenté son premier super-héros de couleur et le message du film a dépassé le simple cadre des salles.

Une statue pour Chadwick Boseman ?

L'engagement de Chadwick Boseman n'est pas passé inaperçu auprès de sa communauté. Une pétition réclame justement qu'une statue en l'honneur de l'acteur soit érigée pour remplacer celle d'un confédéré. Cette initiative lancée sur la plateforme Change.org par un certain DeAndre Weaver ne passe pas inaperçue et vient de récolter 23 797 signatures à l'heure où ces lignes sont écrites. Et ce chiffre ne va pas s'arrêter là ! En restant quelques secondes sur la page on peut voir que le total ne cesse inlassablement de grimper toujours plus haut.

Cette pétition demande à ce que la statue confédérée de la petite bourgade d'Anderson, en Caroline du Sud, soit enfin supprimée. Les locaux avaient déjà tenté de la faire retirer, sans succès. Le choix de la ville n'est pas du tout anodin puisque c'est de là que vient Chadwick Boseman. Il s'est investi localement pour essayer de rendre la vie meilleure, notamment en ouvrant un cinéma qui était accessible gratuitement. Le symbole serait fort si un monument à l'image de l'acteur émergeait en plein centre ville pour remplacer une statue qui rappelle l'esclavagisme qui était en vigueur aux USA. Le sud du pays, en particulier, a un très lourd passé ségrégationniste.

Ces statues sont controversées, et encore plus depuis la gronde post-George Floyd. Plusieurs tentatives ont été lancées pour les abattre dans différentes villes, contre l'avis du gouvernement. Ce qui prouve que les choses doivent changer avec ces rappels incessants à une part dérangeante de l'histoire des USA. On ne sait pas combien de signatures seront comptabilisées en tout et si le maire de la ville va accepter ce changement dans sa cité. Si c'était le cas, ce serait indubitablement plus beau et fort que les beaux hommages que l'on peut trouver sur le net.