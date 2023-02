Channing Tatum a "failli tuer" Salma Hayek pendant une scène torride de "Magic Mike 3"

Onze ans après le premier volet et huit ans après le deuxième, Channing Tatum s'apprête à faire son retour dans le rôle du célèbre stripteaseur avec Magic Mike's Last Dance. Un troisième opus mis en scène par Steven Soderbergh, dans lequel le personnage tombe amoureux de Maxandra Mendoza, une riche mondaine incarnée par Salma Hayek. Après l'avoir initiée aux danses lascives, Mike Lane s'envole à Londres avec Maxandra pour entraîner une troupe et monter un spectacle.

Interrogé par People en février 2022, Channing Tatum affirmait avoir voulu développer "un personnage féminin qui soit égal afin que Mike puisse vraiment jouer et se rapprocher d'elle". Il ajoutait (via Allociné) :

Il faut vraiment que le film parle de l'expérience d'une femme et non de celle de Mike, parce qu'il a déjà été question de Mike et des autres stripteaseurs dans les films précédents. Nous voulons que ce film soit très orienté vers les femmes.

De son côté, Salma Hayek assurait à ET en novembre dernier que ce rôle de "femme forte" lui a demandé beaucoup d'efforts, précisant que le tournage a été "très difficile physiquement". Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle avait poursuivi :

Je joue une femme forte. Vous savez comment était ma journée en allant au bureau ? Je m'asseyais et je regardais 12 hommes, à moitié nus, danser et faire des pirouettes. Et je devais leur donner des ordres.

Salma Hayek a également dû donner de sa personne pour le grand final, un numéro de danse d'une trentaine de minutes. Néanmoins, cette séquence n'était apparemment pas la plus périlleuse pour l'actrice. De passage dans le talk-show de Jimmy Kimmel, la comédienne a par ailleurs expliqué que la scène de lap dance a failli virer au drame. La star raconte avec humour :

Il y a ce moment où je suis à l'envers. (...) Mais à l'envers, on perd l'équilibre et je n'ai pas fait ce que j'étais censée faire pendant les répétitions. Je me suis retrouvée la tête à l'envers et j'ai failli me cogner. (Channing Tatum) me tenait par le pantalon, mais j'ai eu peur parce que je le perdais et je n'arrivais pas à me souvenir si je portais des sous-vêtements ou pas. Donc au lieu de protéger ma tête avec mes mains, je me suis accrochée à mon pantalon. Il était là : "Mets tes mains en l'air". Et je lui répondais : "Non, non, non, non".

Toute l'équipe est entrée et quelqu'un m'a en quelque sorte éloignée de lui. Il m'a dit : "C'est quoi le problème avec toi ?". Et je lui ai répondu : "C'est quoi le problème avec moi ? Tu as failli me tuer !"