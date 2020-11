Chaos Walking : enfin un trailer pour le film maudit avec Tom Holland et Daisy Ridley

Perdu dans les limbes d'une production à rallonge, "Chaos Walking" entrevoit le bout du chemin et sortira en début d'année prochaine dans les salles. Une première bande-annonce montre enfin à quoi va ressembler ce film futuriste avec Tom Holland et Daisy Ridley.

Chaos Walking c'est quoi ?

Adaptation d'une trilogie littéraire écrite par Patrick Ness, Chaos Walking se déroule dans un futur dystopique où seuls les hommes ont survécu. Ils peuvent entendre le Bruit, un phénomène qui permet d'accéder aux pensées des autres. Les mâles ont fui sur une nouvelle planète quand des aliens, les Spackles, se sont attaqués à eux. Todd (Tom Holland), le héros, va un jour croiser une femme, Viola (Daisy Ridley). Il se rangera à ses côtés dans une quête dangereuse qui va lui faire comprendre que les femmes n'ont pas totalement disparu... ni les Spackles.

Prévu dans les salles le 3 février 2021, Chaos Walking aura mis du temps avant de se finaliser (on y reviendra dessus un peu plus loin). Une première bande-annonce vient de sortir et elle ne laisse pas transparaître quoi que ce soit du carnage qu'a été la production. Le résultat est visuellement propre, rien d'alarmant. Hormis peut-être ce choix de représenter à l'écran le Bruit avec un halo autour des personnages qui pourra ne pas plaire forcément.

Le reste ressemble à un blockbuster assez classique, avec des scènes d'action, une amitié/romance entre les deux héros et un méchant énervé (ici campé par Mads Mikkelsen). Les aliens, quant à eux, ne sont pas encore trop montrés. Des plans courts arrivent à les teaser mais la promotion prévoit sûrement les mettre en avant plus tard. On peut en apercevoir rapidement un vers la fin de cet aperçu (image ci-dessous). En l'état, il faudra patienter jusqu'à la sortie dans les salles pour savoir si Chaos Walking sera un désastre ou si ses soucis seront de l'histoire ancienne.

Une conception semée d'embuches

Le Marvel Cinematic Universe a élevé Tom Holland au rang de star planétaire mais l'acteur a le don pour se mettre dans des projets qui ont des difficultés à voir le jour. Il est impliqué dans deux films qui ont été les plus grandes arlésiennes de ces dernières années - avec Les Nouveaux Mutants. On parle au passé, parce qu'elles sont arrivées au bout de leur conception chaotique dernièrement et peuvent se présenter dans les prochains mois au cinéma.

La première est Uncharted, adaptation de la saga vidéoludique sur les consoles de Sony qui a vu les réalisateurs défiler avant que Ruben Fleischer ne décide de porter le projet pour de bon - le tournage s'est terminé il y a peu. La seconde est Chaos Walking. Son cas est différent du précédent car les problèmes ne sont pas intervenus avant le tournage mais pendant. Ou, pour être plus précis, après. Les prises de vue commencent en 2017 puis, l'année suivante, une version passe par la case des tests. Les retours sont catastrophiques et le studio veut passer par une session de reshoots pour changer tout ce qui ne va pas.

Fede Alvarez est engagé pour corriger le tir aux côtés du réalisateur en place, Doug Liman. Mais, pendant tout ce temps, Tom Holland et Daisy Ridey, les deux acteurs principaux, sont occupés chez Disney avec Marvel et Star Wars. Il a fallu attendre une place dans leur agenda respectif pour terminer les nouvelles prises de vue. Ces stars sont sûrement le meilleur argument commercial de Chaos Walking. Il faudra qu'un petit succès se produise, car le budget se situe tout de même aux alentours des 100 millions de dollars.