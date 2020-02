Chaos Walking : le film avec Tom Holland et Daisy Ridley a enfin une date de sortie

Vous avez aimé ? Partagez :

C’est en 2016 qu’on a commencé à entendre parler de « Chaos Walking ». 4 ans après, le film n’est toujours pas parvenu à se faufiler jusqu’aux salles obscures. Dernièrement prévu pour 2019, ce film de SF porté par Daisy Ridley et Tom Holland dispose enfin d’une date de sortie !

Les longs retards ou les reports ne sont jamais de bons signaux envoyés au public. À l’instar des Nouveaux Mutants, Chaos Walking est un autre film qui a des gros arguments sur le papier mais qui galère outrageusement à sortir. Dirigée par Doug Liman, qui n’est pas le dernier des manchots, cette adaptation du Chaos en Marche, une trilogie littéraire de Patrick Ness, devait arriver en 2019 au cinéma. Vous aurez compris que ce premier film pourrait être le point de départ d’une saga sur grand écran, car la matière littéraire existe. Cette aventure se déroule dans un monde futuriste où il ne reste que les hommes sur Terre, à la suite d’une guerre qui a débouché sur la propagation d’un virus mortel pour les femmes. Le seul enfant d’un village composé d’hommes va découvrir un secret qui va tout chambouler. Suite à cette révélation il décide de fuir, accompagné de son chien. Sur sa route, il va croiser Viola, une femme qui va lui faire comprendre qu’il était dans le mensonge depuis sa naissance.

Chaos Walking a cet univers à promouvoir, mais aussi deux stars du moment : Tom Holland et Daisy Ridley. Le premier a explosé chez Marvel en Spider-Man quand la seconde est l’héroïne de la dernière trilogie Star Wars. Ce duo doit assurer une grosse visibilité au film mais, selon les informations de Deadline, il est prévu de passer par la case reshoots pour rectifier certaines choses. Et si cette étape prend du temps, c’est parce que les deux acteurs ont eu un calendrier chargé avec les échéances concernant les univers dans lesquels ils étaient impliqués.

Chaos Walking en 2021

Lionsgate pense qu’un créneau devrait être trouvé prochainement et vient de bloquer une date de sortie. Les USA accueilleront Chaos Walking le 22 janvier 2021 – aucune information n’a été donnée pour la France. Les reshoots seront effectués cette année et nous pourrons enfin voir de quoi il en retourne au début de la prochaine. Tom Holland est concerné par Spider-Man 3 et devra, un jour, enfin tourner Uncharted. Daisy Ridley, elle, dispose de plus de temps libre avec la fin de la saga Skywalker. Nous verrons si cette nouvelle date sera respectée ! Le reste du casting est composé de Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Kurt Sutter, Nick Jonas et David Oyelowo.