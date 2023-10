Robert Downey Jr. en Chaplin : un choix audacieux qui a failli coûter cher

En 1993, bien avant d'être le Iron Man du Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. a incarné Charlie Chaplin au cinéma. Un casting qui a failli faire tomber le film à l'eau.

Robert Downey Jr. dans la peau de Charlie Chaplin

Quand on évoque le nom de Robert Downey Jr. aujourd'hui, on pense bien évidemment tout de suite à son rôle de Iron Man, qu'il a tenu dans le Marvel Cinematic Universe pendant plus de dix ans. Mais avant de devenir ce super-héros connu de tous, Robert Downey Jr. s'est illustré dans d'autres films, et notamment Chaplin, sorti en 1993.

Dans ce long-métrage signé Richard Attenborough, il campe Charles Chaplin, alias Charlot, qui se remémore, au cours d'une rencontre avec l'éditeur de son autobiographie, sa carrière et sa vie.

Malgré les défis et les controverses entourant le choix de casting de Robert Downey Jr., sa performance a été saluée comme l'un des points forts du film. Il a su capturer avec brio la comédie physique et les manières du personnage emblématique de Chaplin, tout en apportant une vulnérabilité au rôle. Il a d'ailleurs été nommé aux Oscars pour sa performance.

Chaplin avec Robert Downey Jr. © Carolco Pictures

Le casting controversé de Robert Downey Jr.

Lorsque le film Chaplin est entré en développement, au début des années 1990, Robert Downey Jr. était déjà en train de se faire un nom à Hollywood, mais était davantage catalogué comme un joli minet de comédies pour ados (Une créature de rêve, À fond la fac).

C'est pour cela que le distributeur potentiel du film, Universal, n'était pas convaincu par le choix de l'acteur pour le rôle principal et a décidé de se retirer du financement du film, sous la pression de Richard Attenborough. En effet, ce dernier, pressé de commencer le tournage, leur avait mis un ultimatum : signer le deal, ou se retirer. Et malheureusement pour lui, le studio a choisi la deuxième option.

Le réalisateur, avait déclaré en 1992 au Los Angeles Times :

Parce que Downey n'était ni une star A-list ni un nouveau venu à l'époque, ils ont simplement refusé de signer son accord.

Face à cette réticence, Richard Attenborough a dû chercher un nouveau distributeur pour le film. Après de nombreux défis, le projet a finalement été financé par Carolco Pictures.

L'article de 1992 du Los Angeles Times révèle que Robert Downey Jr. était bien conscient des doutes entourant sa capacité à jouer le rôle. Il avait ainsi déclaré :

Je sais que je n'étais pas le rêve du studio pour jouer Chaplin. Il y a cinq ou six personnes que je peux imaginer, sans les nommer, qui auraient été considérées comme plus viables pour ce rôle.

Malgré les sceptiques, il croyait fermement en sa connexion avec le personnage de Chaplin et était déterminé à donner le meilleur de lui-même. Mais c'est surtout Richard Attenborough qui croyait en sa capacité à incarner avec brio le rôle, ce dernier lui aurait ainsi dit "non seulement tu peux le faire, mais tu es né pour le faire".

En raison de l'imbroglio autour du financement, l'acteur a eu pratiquement un an pour se préparer à incarner Charlot.

Un temps qu'il a mis à profit pour se plonger pleinement dans la vie de ce personnage haut en couleur. En raison de sa grande connaissance de la vie et de la carrière de Charlie Chaplin, il a même suggéré à Richard Attenborough de modifier des passages du film (ce qu'il a refusé).