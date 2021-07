Charles de Gaulle : un biopic en préparation par le réalisateur du Chant du Loup

Pour son deuxième long-métrage, Antonin Baudry (le metteur en scène de « Le Chant du Loup ») voit déjà grand, puisqu’il compte adapter la vie de De Gaulle en film. Le projet sera produit par Pathé.

Antonin Baudry : une étoile montante

Le cinéaste français Antonin Baudry s’est révélé l’année dernière en présentant au monde son premier long-métrage : Le Chant du Loup. Notamment porté par François Civil, Omar Sy ou encore Mathieu Kassovitz, le long-métrage a rencontré un succès critique et populaire notable. Nommé à trois reprises aux Césars, Le Chant du Loup a remporté la statuette du Meilleur son et a rapporté plus de 10 millions d’euros au box-office. Face à cet énorme triomphe, Antonin Baudry ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

De Gaulle de nouveau sur le devant de la scène

Pathé développe actuellement un projet en deux parties sur le Général de Gaulle. Pour le moment, le long-métrage n’a pas encore de titre mais racontera évidemment l’histoire du légendaire officier français qui a dirigé la résistance contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Antonin Baudry - Le Chant du Loup ©Pathé

Antonin Baudry écrit actuellement le scénario du film, basé sur le livre Une certaine idée de la France : La vie de Charles de Gaulle de Julien Jackson. La production devrait débuter début 2023. Ces deux chapitres suivront la vie et l’engagement politique de De Gaulle entre 1940 et 1945. Ardavan Safaee, le PDG de Pathé Films, s’est étendu sur ce projet au micro de Variety :

Nous sommes intéressés par cette période parce que c'est à ce moment-là que De Gaulle est devenu le De Gaulle que nous connaissons, un héros national. Et nous explorerons ses succès, ses revers, ses troubles, sa relation avec le Premier ministre britannique Winston Churchill et ses actions pour reconquérir la France à travers les colonies françaises au cours de ces années.

En plus de ce projet dingue, Pathé à de nombreux autres films ambitieux sous le coude. Le studio développe en effet actuellement des métrages comme Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu, Notre-Dame brûle, le prochain film de Jean-Jacques Annaud. ou encore deux films sur Les Trois Mousquetaires. Quant à De Gaulle, la vie du célèbre Général va une nouvelle fois être adaptée sur grand écran, peu de temps après le récent De Gaulle avec Lambert Wilson.