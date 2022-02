Charlie Cox (Daredevil) de retour dans le MCU ? Il donne des nouvelles

Ceux qui ont vu « Spider-Man : No Way Home » le savent déjà, le Daredevil incarné par Charlie Cox dans la série Netflix « Marvel’s Daredevil » vient d’être réintroduit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Le comédien vient de s’exprimer sur son avenir dans l’univers Marvel.

Daredevil : une réintroduction qui était très attendue

Depuis l’annulation des séries Marvel/Netflix, de nombreux fans ne cessent de réclamer le retour des personnages suivants au sein du MCU. Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et le Punisher sont aujourd’hui en effet sans foyer. Le deal entre Netflix et Marvel Television s’est brusquement arrêté, laissant ces séries en suspens. A l’occasion de Spider-Man : No Way Home, Kevin Feige, le grand manitou de Marvel Studios, a décidé de réintroduire Daredevil au sein du MCU. Le producteur a donc rappelé le comédien Charlie Cox pour qu’il reprenne le rôle de Matt Murdock dans le film de Jon Watts. L’acteur a accepté et est donc revenu dans la peau de Daredevil le temps d’un court caméo.

Matt Murdock (Charlie Cox) - Marvel's Daredevil ©Netflix

Une volonté de Marvel Studios de réintégrer ces personnages très appréciés par les fans Marvel dans le MCU. Pour le moment, seuls Charlie Cox et Vincent D’Onofrio dans la peau du Caïd ont eu une seconde vie. En effet, ce dernier a été ramené à l’occasion de l’épisode final de la série Hawkeye. En ce qui concerne le reste de la troupe des super-héros Netflix, on ne sait pas encore quel sera leur avenir. Mais puisque Daredevil et le Caïd sont de retour, tout est possible. Récemment, Charlie Cox s’est exprimé sur son come-back, affirmant que sa participation au sein du MCU dépasserait le simple caméo de Spider-Man : No Way Home.

Charlie Cox reviendra

Il semblerait donc que Daredevil soit voué à revenir et s'installer dans le MCU. C’est en tout cas ce que vient de déclarer Charlie Cox au micro de RadioTimes.com :

Je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu'il y aura autre chose.

Avant cette annonce, le comédien n’a pas caché sa joie de revenir dans la peau du justicier aveugle :

Être invité à revenir et à s'impliquer à quelque titre que ce soit est absolument passionnant pour moi… J'espère que je pourrais en faire beaucoup plus pendant de nombreuses années. J'espère que cela ne se terminera jamais.

A l’heure actuelle, il n’y a rien de concret autour de la prochaine apparition du personnage. Mais il se murmure que Matt Murdock pourrait apparaître dans la future série She-Hulk. En effet, le show sera une comédie judiciaire, et le personnage de Jessica Waters (aka Miss Hulk) est elle aussi une brillante avocate. Ce qui laisse beaucoup d’indices quant à une éventuelle apparition de Daredevil dans la série. Affaire à suivre donc.