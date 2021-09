Charlie et la chocolaterie : du vrai chocolat a été utilisé

C’est en 2005 que Tim Burton nous offrait le burlesque et coloré "Charlie et la chocolaterie", adaptation du roman éponyme de Roald Dahl sorti en 1964. L’extraordinaire journée de Charlie Bucket au sein de la fabrique de chocolat du célèbre Willy Wonka en aura fait saliver plus d’un !

À consommer avec modération

Dans Charlie et la chocolaterie, Charlie Bucket (Freddie Highmore) vit avec ses parents et ses quatre grands-parents dans une humble demeure située non loin de l’immense chocolaterie dirigée par Willy Wonka (Johnny Depp). Un jour d'hiver, Wonka annonce qu'il organise un grand concours. Cinq tickets d'or ont été placés dans cinq tablettes de chocolat, distribuées à travers le monde. Ceux qui les trouveront gagneront une visite guidée de la chocolaterie ainsi qu'un approvisionnement de chocolat à vie. L'un des cinq gagnants se verra par ailleurs offrir un cadeau spécial à la fin de la visite…

Les chanceux se trouvent être Augustus Gloop (Philip Wiegratz), un jeune allemand très gourmand ; Veruca Salt (Julia Winter), une jeune fille pourrie-gâtée par ses parents ; Violette Beauregard (AnnaSophia Robb), une sportive arrogante élevée par sa mère dans le culte de la performance absolue ; Mike Teavee (Jordan Fry), un caractériel addict aux jeux vidéo et à la télévision. Charlie est le dernier heureux élu à dénicher l’ultime ticket d’or.

Charlie et la chocolaterie ©Warner Bros.

Tendre et savoureuse à la fois, l'histoire Charlie et la chocolaterie est au fil des ans devenue une véritable référence culturelle. À titre d’exemple, l’histoire a donné naissance à l’expression anglaise « golden ticket », qui désigne une chose spéciale et exclusive. Le film réalisé par Tim Burton rapporta près de 475 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget initial de 150 millions. Preuve même que la gourmandise est un vilain défaut que le commun des mortels à bien du mal à réfréner !

Merci Nestley !

En effet, c’est bien l’entreprise suisse qui a fourni le chocolat de Charlie et la chocolaterie. Au milieu des 110 000 friandises en plastique fabriquées par le département des décors, la multinationale a livré pas moins de 1850 véritables tablettes de chocolat. Quant au fleuve et à la cascade de chocolat, sachez qu’il s’agissait de véritable chocolat. Plus de 120 000 litres de cacao fondu ont été utilisés pour remplir le bassin créé spécialement pour le tournage. Les magnifiques décors où déambulent les Oompa-Loompas étaient pour finir également comestibles. La pelouse était en sucre et les arbres véritablement recouverts de friandises !

Charlie Bucket (Freddie Highmore) - Charlie et la chocolaterie ©Warner Bros.

En 2012, le groupe alimentaire suisse a repris le concept du roman en lançant l’opération « We will find you » en Angleterre. Nul concours pour trouver un successeur comme Willy Wonka l’a fait, mais le plaisir de faire plaisir aux consommateurs. De faire vendre des tablettes de chocolat également, tout en repositionnant la marque en tant qu’entreprise innovante. La clé du succès ne se trouvait alors pas dans un Super-délice fondant à la guimauve crée par Wonka himself, mais dans six emballages de fausses barres de Kit-Kat ! À l’aide d’un tracker GPS glissé, la célèbre entreprise s’engageait à retrouver les gagnants. Il suffisait aux gourmets de découvrir le tracker et de l’activer. Un signal était alors déclenché et Nestlé contactait l’heureux élu. Pas de visite enchanteresse ni de rendez-vous au sommet avec Johnny Depp non ; mais la somme rondelette de 10 000 livres sterling, soit 12 400 euros tout de même !

Rendez-vous à Amsterdam

Férus de chocolat, sachez qu’une chocolaterie Willy Wonka ouvrira en 2024 à Amsterdam ! Tony’s Chocolonely, la marque de chocolat la plus populaire des Pays-Bas, a investi 100 millions d’euros dans ce projet. Et rassurez-vous : nous ne nécessiterons pas de ticket d’or pour y entrer ! Afin de recréer l’univers de Willy Wonka, des montagnes russes traverseront le bâtiment principal. Plusieurs espaces dédiés aux bonbons, chocolats, gâteaux et biscuits seront par ailleurs ouverts à la visite. Alors, prêts à visiter cette chocolaterie à mi-chemin entre l'usine et le parc d'attraction ? Vos papilles n'attendent que cela très certainement !

Charlie et la chocolaterie ©Warner Bros.

Férus du film, n’ hésitez pas à relire notre article au sujet de l’exigence de Tim Burton concernant les écureuils ainsi que celui traitant des dessous étonnants de la création des Oompa-Loompas, les hilarants ouvriers de Wonka.