Charlie et la Chocolaterie : Dwayne Johnson a failli jouer Willy Wonka

Tandis que Johnny Depp incarne un Willy Wonka inoubliable dans "Charlie et la Chocolaterie" de Tim Burton, un autre acteur était pressenti pour ce rôle culte. Il s'agit de Dwayne Johnson qui revient sur cette opportunité manquée.

Charlie et la Chocolaterie : un classique indémodable

En 2005, Tim Burton propose un remake de Charlie et la Chocolaterie. Il reprend le classique de 1971 qu'il modernise grâce à son univers personnel et très apprécié du public. Pour l'occasion, il choisit son acteur fétiche, Johnny Depp, pour incarner le célèbre Willy Wonka. Produit par Warner Bros, Charlie et la Chocolaterie rencontre un véritable succès critique. Le film est nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleurs costumes et rapporte plus de 474 millions de dollars au box-office. Un succès qui s'explique notamment par la prestation habitée de Johnny Depp. Pourtant, un autre acteur a failli prendre sa place.

Dwayne Johnson en Willy Wonka ?

Dwayne Johnson s'est rendu sur son compte Instagram et a partagé un extrait de Charlie et la Chocolaterie de 1971. Réalisée par Mel Stuart, cette version, qui est une comédie musicale, est elle aussi un petit classique. Dans sa publication, Dwayne Johnson rappelle son amour pour ce film, qu'il a montré à ses enfants :

Ce matin, j'ai fait découvrir l'un de mes films préférés de tous les temps à nos enfants : Charlie et la Chocolaterie. Ils ont adoré et s'attendent maintenant à ce que je leur livre une pièce pleine de chocolat.

Outre cette petite plaisanterie, Dwayne Johnson en a profité pour rappeler que Tim Burton l'avait approché en 2005 pour endosser le rôle de Willy Wonka. Une opportunité qui ne s'est malheureusement pas concrétisée pour l'ancien catcheur :

Une histoire cool. Au début des années 2000, le réalisateur emblématique Tim Burton m'avait envisagé pour jouer le rôle de Willy Wonka dans son remake de Charlie et la Chocolaterie. Je me souviens avoir pensé : « SAINTE MERE, JE SUIS CHAUD ». Mais c'était il y a de nombreuses années, je commençais tout juste à Hollywood, sans aucune base au box-office mondial ou aucune expérience réelle d'acteur. Le rôle est donc évidemment allé à Johnny Depp, qui, à l'époque, était l'une des plus grandes stars du monde. Le fait que Tim Burton ait pensé à moi (même si ça n'a duré que l'espace de 7 secondes), a vraiment beaucoup signifié pour moi. Car je venais de percer dans l'entreprise sans aucune idée de ce que l'avenir allait me réserver. Je lèverai toujours un verre aux rêves qui ne se réalisent pas, parce que parfois c'est la meilleure chose qui puisse arriver.

Il faut dire que Tim Burton a une confiance aveugle envers Johnny Depp. Ils ont tourné 8 films ensemble. Et sur un projet aussi gros que Charlie et la Chocolaterie, c'est totalement logique de voir Tim Burton jouer la sécurité et jeter son dévolu sur Johnny Depp. Il faut dire que ce dernier a proposé une prestation inoubliable. Mais on ne peut s'empêcher d'imaginer Dwayne Johnson dans le rôle de Willy Wonka. Et ce, pour le meilleur comme pour le pire...