Chasseurs de Trolls : un premier teaser pour le film Le Réveil des Titans

Après trois saisons, "Chasseurs de Trolls" va se trouver une conclusion avec le long-métrage "Le Réveil des Titans". Un premier aperçu vient d'être dévoilé par Netflix en attendant la date de mise en ligne prévue le 21 juillet prochain.

Chasseurs de Trolls : un long-métrage en guise de bouquet final

Création de Guillermo del Toro, Chasseurs de Trolls est l'une des incursions du Mexicain dans le domaine de l'animation. L'histoire débute avec la découverte de l'Amulette de Merlin par le jeune Jimmy Dulac. Un objet qui lui permet de devenir un chasseur de trolls dans un monde dominé par ces créatures qu'il pensait imaginaires. Entouré par des nouveaux amis, il s'adonne à des combats, tout en essayant de mener une vie presque normale d'adolescent. La série a été lancée en 2016 et ne compte pas plus de trois saisons.

Chasseurs de Trolls va très prochainement obtenir une conclusion mais elle ne se fera pas sous la même forme. C'est, en effet, un long-métrage qui a été prévu pour clôturer l'histoire. Jimmy et tous les autres reviendront à partir du 21 juillet prochain dans Le Réveil des Titans. Cette dernière partie sera aussi diffusée sur Netflix. La plateforme vient de révéler le premier teaser d'une trentaine de secondes. Cet aperçu annonce qu'une menace va surgir et il faudra que les héros, sous la surveillance de Merlin, soient soudés pour en venir à bout. On retrouve bien cette direction artistique que l'on aime, avec de la magie et des beaux décors. Pour ceux qui ne sont pas encore tombés sous le charme de cet univers, les saisons sont disponibles dans le catalogue Netflix. Il vous reste encore du temps pour rattraper tout le retard et découvrir l'acte final cet été.

Chasseurs de Trolls : Le Réveil des Titans ©Netflix

Un casting qui en jette

Le Réveil des Titans dispose d'un casting vocal qui fait plaisir à voir. L'acteur Anton Yelchin étant décédé entre temps, il ne peut plus incarner Jimmy. C'est Emile Hirsch qui a été choisi pour prendre sa place. Il sera très bien entouré puisque Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Diego Luna, Nick Offerman ou encore les habituels Charlie Saxton et Lexi Medrano seront de la partie. Les enfants vont être gâtés sur Netflix dans un futur proche avec le film Chasseurs de Trolls, Les Mitchell contre les machines ou encore Vivo. On n'oublie pas, aussi, que Guillermo del Toro doit sortir cette année sa version de Pinocchio sur la plateforme.