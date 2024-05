Copiée par ChatGPT, Scarlett Johansson est "choquée" et en "colère"

Le film "Her" a bien failli devenir une parfaite réalité, avec une voix extrêmement similaire à celle de Scarlett Johansson pour la fonction vocale de ChatGPT 4.0. Furieuse, l'actrice et productrice a fait retirer la voix du programme.

Scarlett Johansson copiée par OpenAI

On peut l'écrire en toutes lettres : "la réalité a dépassé la fiction". L'actrice Scarlett Johansson, une des figures les plus puissantes de l'industrie hollywoodienne, a publié un communiqué, transmis à Variety, pour exprimer son effroi et sa colère concernant la création d'une voix pour le GPT-4o chatbot d'OpenAI, appelée "Sky". Une voix qui, si elle n'est pas la sienne, en est une imitation presque parfaite.

Quand j'ai entendu la démonstration (de cette voix, ndlr), j'ai été choquée, en colère et incrédule que M. Altman développe une voix si étrangement semblable à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas dire la différence.

Ses avocats ont demandé à OpenAI d'enlever cette voix de leur programme d'IA, ce que la société co-fondée par Sam Altman et Elon Musk a fait. Mais que s'est-il donc passé ?

Dans son communiqué, Scarlett Johansson reprend tout l'historique. En septembre 2023, Scarlett Johansson a été contactée par Sam Altman. Celui-ci lui proposait alors de prêter sa voix pour le système ChatGPT 4.0. Ce qui, selon le dirigeant d'OpenAI, pourrait aider à rapprocher l'industrie technologique et l'industrie créative, ainsi que plaire aux utilisateurs.

Après réflexion, l'actrice refuse. Sa surprise est donc de taille, et mauvaise, quand ce mois-ci une voix "démo" est diffusée avec une voix proche à s'y méprendre de la sienne. Elle note dans son communiqué que, le 13 mai 2024, en même temps que la présentation de la nouvelle itération ChatGPT 4.0, Sam Altman a posté sur X (ex-Twitter) un seul mot : "her". Scarlett Johansson écrit :

M. Altman a même insinué que la similitude était intentionnelle, en tweetant un seul mot, "her", en référence au film dans lequel j'interprète un système de chat, Samantha, qui noue une relation intime avec un être humain.

Comme dans le film de Spike Jonze

Deux jours avant cette présentation, les représentants de OpenAI contactent ceux de Scarlett Johansson, afin que celle-ci reconsidère leur offre. Pas le temps d'y répondre : la voix similaire à la sienne est diffusée. La référence au film Her de Spike Jonze, dans lequel l'actrice prête sa voix à une intelligence artificielle dont le personnage principal incarné par Joaquin Phoenix tombe amoureux, est évidente et même assumée donc par Sam Altman.

Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) - Her ©Wild Bunch Distribution

Scarlett Johansson a donc demandé à ses avocats d'agir pour que cette voix soit retirée du système. Via un communiqué, Sam Altman a réagi : "La voix de Sky n'est pas celle de Scarlett Johansson et n'a jamais été conçue pour lui ressembler. Nous avons recruté la doubleuse de la voix de Sky avant de prendre contact avec Mme Johansson. Par respect pour Mme Johansson, nous avons cessé d'utiliser la voix de Sky dans nos produits. Nous sommes désolés pour Mme Johansson de ne pas avoir mieux communiqué."

Une bien mauvaise surprise pour l'actrice, qui y voit l'exemple parfait des travers et des dégâts occasionnés par cette nouvelle technologie. Elle conclut ainsi son communiqué :