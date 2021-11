Chère Léa : Grégory Montel veut reconquérir Anaïs Demoustier dans la bande-annonce

Le nouveau film de Jérôme Bonnell, "Chère Léa", se dévoile dans une bande-annonce enlevée et prometteuse. Une comédie romantique portée par Grégory Montel, Anaïs Demoustier et Grégory Gadebois, le 15 décembre 2021 au cinéma.

Jérôme Bonnell revient au cinéma avec Chère Léa

Six ans après À trois on y va, comédie burlesque sur un triangle amoureux, le scénariste et réalisateur Jérôme Bonnell retrouve Anaïs Demoustier pour son nouveau film Chère Léa. Les années ont passé mais - presque - rien n'a changé, puisque, comme semble le montrer la bande-annonce (en tête d'article) le réalisateur reste dans le genre romantique qu'il maîtrise avec brio et qui fait le succès de ses films. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la présence en rôle principal de Grégory Montel, amoureux transi de son ex Léa (Anaïs Demoustier). Celui-ci décide sur un coup de tête et après une soirée arrosée de lui rendre visite. Rejeté, il va se réfugier dans le café en bas de son appartement et se lance dans la rédaction d'une longue lettre...

En plein coeur des hommes ?

Sur une version enjouée de La Lettre à Élise, on découvre Jonas éperdu mais bien décidé à raviver la flamme du couple qu'il a formé avec Léa. Pour y parvenir, il s'attable et écrit les mots qui lui viennent pour lui signifier son amour. Ce qui ne va pas laisser indifférent le tenancier dudit café, interprété par le toujours excellent Grégory Gadebois. Les images de la bande-annonce de Chère Léa montrent ainsi les allers-retours de Jonas entre le café et l'immeuble de Léa, immeuble qu'il surveille intensément quand il n'écrit pas. Marié, plus âgé que Léa, sa démarche surprend ceux qui s'intéressent à son cas, ce qui va occasionner des rencontres dont on devine la haute teneur en humour et émotion.

Chère Léa ©Diaphana Distribution

Plutôt que de se pencher sur la relation entre Léa et Jonas, Chère Léa devrait explorer ce temps de rupture où l'on croit que tout est encore possible. En laissant Léa essentiellement absente du champ, en la plaçant surtout dans un rôle de fantasme et d'inaccessible pour Jonas, Chère Léa s'annonce comme une étude du caractère amoureux chez les hommes. On retrouve par ailleurs au casting Léa Drucker , Nadège Beausson-Diagne et Pablo Pauly.

Chère Léa arrive dans les salles de cinéma le 15 décembre 2021.