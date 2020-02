Chéri j’ai rétréci les gosses : Rick Moranis absent du reboot ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Après avoir prêté ses traits au personnage principal de la trilogie entamée par « Chéri j’ai rétréci les gosses », Rick Moranis ne devrait pas reprendre son rôle dans un éventuel reboot pour Disney. Une série pour la plateforme de streaming du studio pourrait être développée sans lui.

Dans la série des reboots produits par Hollywood, la trilogie de films entamée en 1989 avec Chéri j’ai rétréci les gosses, et poursuivi avec Chéri, j’ai agrandi le bébé et Chéri, nous avons été rétrécis, avait jusqu’ici échappé à la règle. Mais de récentes rumeurs circulaient quant à la possibilité de faire revenir les personnages apparus dans le film de Joe Johnston chez Disney.

Après avoir déjà profité du succès du premier film en produisant les deux suites avant d’ouvrir une attraction inspirée de la trilogie aux studios Hollywood de Disney à Orlando, la firme aux grandes oreilles envisagerait désormais de faire revenir la famille Szalinski, potentiellement sous forme de série pour son service de streaming Disney+.

Le père de famille de la trilogie originale absent du reboot

Mais si un reboot devait voir le jour, ce sera sans l’acteur américain Rick Moranis, qui interprétait le père de famille Wayne Szalinski dans la trilogie originale. Alors qu’il avait été annoncé pour reprendre son rôle, Cinema Blend a dévoilé avoir contacté des représentants du studio, qui ont tout simplement nié l’information.

Un nouvel acteur pourrait donc reprendre le rôle du personnage principal de la trilogie si une relecture des films venait à voir le jour. On peut imaginer que le reste du casting original sera de la même façon entièrement remplacé.

En revanche, d’autres rumeurs datant de la fin d’année dernière faisait état de discussions avancées entre Disney et le réalisateur du premier film, Joe Johnston, pour que celui-ci revienne mettre en scène le reboot de son propre film.

Sorti en 1989, Chéri j’ai rétréci les gosses s’intéressait à l’histoire d’un professeur un peu fou qui utilisait sa maison et sa propre famille comme un gigantesque laboratoire sur lesquelles tester ses inventions. Après avoir inventé un rayon capable de rétrécir les objets, ses enfants et deux de leurs amis se retrouvaient accidentellement réduits à la taille de fourmis.

Tandis que Moranis prêtait ses traits au père de famille, Marcia Strassman jouait sa femme, Diane. Robert Oliveri et Amy O’Neill incarnaient les deux enfants Szalinski, Nick et Amy, tandis que Thomas Wilson Brown et Jared Rushton étaient Russ et Ron, leurs deux amis.

Aucune information concernant le nouveau casting de ce potentiel reboot n’a pour l’instant filtré.