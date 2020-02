Chérie j’ai rétréci les gosses : Rick Moranis sera finalement dans le reboot

Vous avez aimé ? Partagez :

Rick Moranis n’est plus apparu au cinéma depuis plus de vingt ans. S’il n’a pas souhaité revenir dans le troisième opus de « S.O.S. Fantômes », le comédien serait en négociations pour revenir dans la franchise « Chérie, j’ai rétréci les gosses ». Mais cette fois-ci, ce n’est pas lui qui réduira ses enfants…

En plus de remettre ses classiques de l’animation au goût du jour en multipliant les adaptations live, Disney dépoussière également certains titres emblématiques en leur offrant des suites et autres reboots. Tandis que Turner & Hooch sera bientôt décliné en série pour la plateforme Disney+, la licence Chérie, j’ai rétréci les gosses sera prochainement de retour au cinéma.

Dans une suite intitulée Shrunk, Nick Szalinski, le fils du héros ayant réduit ses enfants dans le premier opus, aura le malheur de réitérer la catastrophe de son père Wayne avec ses propres marmots, en créant une nouvelle machine à rétrécir. Mais il devrait néanmoins pouvoir compter sur les conseils avisés de son paternel, puisque son interprète Rick Moranis serait en négociations avancées pour jouer dans le long-métrage, selon le site Deadline.

Rick Moranis sort de sa retraite ?

S’il n’a pas souhaité apparaître dans S.O.S Fantômes : L’Héritage, contrairement au reste du casting des deux premiers opus, Rick Moranis pourrait reprendre son rôle de scientifique excentrique et délirant. Un personnage qu’il interprète pour la première fois en 1989 dans Chérie, j’ai rétréci les gosses, avant de revenir dans Chérie, j’ai agrandi le bébé puis le téléfilm Chérie, nous avons été rétrécis. En 1997, année de sortie du troisième épisode, le comédien décide de mettre en pause sa carrière pour se consacrer à l’éducation de ses enfants, six ans après le décès de son épouse. Un break qui s’est progressivement transformé en retraite anticipée. S’il a prêté sa voix à divers projets, dont Frère des ours, l’acteur n’est plus réapparu au cinéma depuis plus de vingt ans.

Shrunk marquera donc probablement le grand retour de Rick Moranis, qui devrait cette fois-ci faire équipe avec son fils interprété par Josh Gad (Pixels, La Belle et la Bête). Initialement prévu pour la plateforme Disney+, le long-métrage sortira finalement au cinéma. Aux commandes de ce nouvel opus, nous retrouverons l’initiateur de la franchise, Joe Johnston, artisan hollywoodien auquel on doit, en plus de Chérie j’ai rétréci les gosses, des blockbusters comme Rocketeer, Jumanji, Jurassic Park III et Captain America : First Avenger.

Les dates de tournage et de sortie de Shrunk n’ont pas encore été annoncées.