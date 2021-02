Cherry : le scénario du nouveau film des frères Russo est disponible sur internet

Le long-métrage "Cherry" porté par Tom Holland est attendu le 12 mars prochain sur Apple TV +. Le scénario du film des frères Russo est disponible en ligne.

De Spider-Man à Cherry

Les frères Russo, ce sont eux qui ont notamment mis en scène Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Après leurs deux mastodontes Marvel, les cinéastes voulaient revenir à un cinéma plus intime et plus pragmatique. Pour ça, ils ont emmené le jeune Tom Holland, l'interprète de Spider-Man, avec eux. Ce dernier paraît méconnaissable dans les premiers trailers du film Cherry. Un personnage à contre-emploi pour le jeune Tom Holland qui agrémente sa carrière avec un nouveau rôle de composition. À même pas 25 ans, le jeune acteur enchaîne les performances dans des films variés. Également porté par Bill Skarsgard et Jack Reynor, le film raconte le retour d'un aide-soignant de la guerre en Irak. Atteint de stress post-traumatique, il se met à braquer des banques pour financer sa dépendance aux opiacés.

Le scénario est en ligne

Pour les fans hardcore des frères Russo ou de Tom Holland, qui ne peuvent pas patienter jusqu'à la sortie du film le 12 mars prochain, le scénario est disponible sur le net. Cherry est adapté du roman éponyme de Nico Walker, publié en 2018, et finaliste du prix PEN / Hemingway. L'auteur a écrit ce roman en se basant sur ses propres expériences pendant la guerre en Irak. Son retour à la vie civile l'a conduit à sa dépendance aux opiacés. L'écrivain a même négocié les droits d'exploitation du film en prison.

Nico Walker (Tom Holland) - Cherry ©Apple TV +

Deadline a récemment publié le scénario complet de Cherry. Même si le long-métrage ne sort sur Apple TV + que le 12 mars, les cinéphiles impatients peuvent donc d'ores et déjà lire l'histoire détaillée du film des frères Russo. Le script a été écrit par Angela Russo-Otstot et Jessica Goldberg. Celui-ci s'étend sur 142 pages et est divisé en six chapitres différents. Voici le lien du scénario en question. De quoi patienter jusqu'à la sortie du film !