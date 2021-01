Cherry : première bande-annonce du drame des frères Russo avec Tom Holland

Après leur collaboration sur la saga Avengers, les frères Russo retrouvent Tom Holland pour un projet totalement différent. Dans "Cherry", l'acteur incarne un ancien soldat affecté par le stress post-traumatique. Découvrez la première bande-annonce de ce long-métrage prévu sur Apple TV+ le 12 mars prochain.

Cherry : un rôle différent de Spider-Man pour Tom Holland

Anthony et Joe Russo jouissent d'une réputation démente à Hollywood depuis qu'ils ont signé le monumental carton Avengers : Endgame. À cette occasion, ils ont pu encore une fois diriger Tom Holland dans le costume de Spider-Man. Le jeune acteur a lui aussi la cote, grâce à son rôle dans le MCU. Mais ce qu'il fait à côté nous intéresse tout autant, voire plus. Avant de le découvrir le 14 juillet prochain en Nathan Drake dans le film Uncharted, nous pourrons le voir dans Chaos Walking (s'il n'est pas repoussé) et dans Cherry, le nouveau long-métrage des frères Russo.

L'histoire est tirée de la vraie vie de Nico Walker, un soldat américain qui doit essayer de reprendre une vie normale après son retour du front, en Irak. Mais l'homme est touché par un stress post-traumatique qui lui parasite l'existence. La drogue va l'aider à calmer ses souffrances. Ce qui n'est néanmoins pas une solution viable sur le long terme. Car elle demande de l'argent et que Nico n'en a pas forcément autant qu'il le souhaiterait. Il va alors continuer de s'enfoncer encore plus dans sa déchéance en se lançant dans le braquage de banques. L'argent volé lui permettra ainsi de sa payer sa consommation.

De l'émotion dans la première bande-annonce

Pour nous faire comprendre avec précision le parcours de cet homme, le film ne va pas se contenter de l'observer après son retour d'Irak. Le scénario jonglera entre le passé et le présent pour nous faire comprendre l'entièreté du contexte. Les frères Russo vont cette fois sur un terrain plus intimiste, avec une histoire humaine. À en croire la première bande-annonce, le film entier est calibré pour Tom Holland, qui a l'air de nous délivrer une performance remarquable. Hanté par des démons, il trouve une densité semblable à celle qu'il avait dans le très recommandable Le Diable, tout le temps. Les deux films ont l'air de partager une vision commune sur le poids de la violence d'un point de vue américain. Mais cet aperçu insiste en priorité sur sa relation avec Emily (Ciara Bravo) et se pare d'une tonalité tournée vers l'émotion.

Cherry sortira dans un premier temps dans les salles américaines le 26 février prochain. Puis nous y aurons accès sur Apple TV+ le 12 mars suivant. Un titre qui va faire du bien au catalogue de la marque à la pomme. Dans la guerre livrée par les plateforme, cette dernière a l'air de vraiment manquer de ressources pour s'affirmer dans la cour des grands.