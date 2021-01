Cherry : un nouvel aperçu du prochain film des frères Russo avec Tom Holland

Les frères Russo ont dévoilé une scène inédite de "Cherry", leur prochain long-métrage dans lequel Tom Holland joue un ancien soldat devenu toxicomane et braqueur de banque. Le film sera disponible sur Apple TV+ le 12 mars.

Cherry : descente aux enfers

Anthony et Joe Russo ont fait sauter la banque avec leurs collaborations au sein de l'univers cinématographique Marvel. Ils ont même fini, avec Avengers : Endgame, par détrôner Avatar de James Cameron en haut de la liste des plus gros succès de tous les temps. 2,797 milliards de dollars, voilà une somme qu'il va être compliqué de dépasser. Encore faudrait-il déjà que les cinémas soient ouverts. Il nous reste néanmoins, comme solution de secours, les services de streaming, et c'est justement vers eux qu'il faudra se tourner pour découvrir le prochain long-métrage des frères cinéastes. Cherry sortira en effet sur Apple TV+.

Bien loin des mondes parallèles et super-héroïques de nos sauveurs les Avengers, c'est une histoire bien réelle qui y est narrée. Le film est en effet inspiré de la vie de Nico Walker (Tom Holland), un soldat américain tout juste revenu de la guerre en Irak. Souffrant de syndromes post-traumatiques liés aux horreurs auxquelles il a assisté, cet aide-soignant cherche un moyen de retrouver du réconfort. Cette échappatoire, il la trouve dans la consommation de stupéfiants. Mais cette nouvelle habitude coûte cher et son salaire n'est rapidement plus suffisant pour assouvir ses besoins. Se retrouvant dos au mur, Nico plonge encore plus loin dans la criminalité en se lançant dans le braquage de banques.

Cherry ©AGBO

Le long-métrage devrait suivre le destin du personnage sur 15 ans. Les réalisateurs ont même confié qu'il sera découpé en 6 chapitres qui reviendront sur différents moments charnières de la vie du soldat. Sa petite amie Emily est jouée par Ciara Bravo (To the Bone). Au casting, nous retrouvons également Jack Reynor (Midsommar, Sing Street) et Thomas Lennon (Santa Clarita Diet, Supergirl).

Cherry se dévoile aujourd'hui un peu plus dans une séquence tirée du film.

Innocence

Les frères Russo ont partagé une nouvelle scène inédite de Cherry qui se déroule probablement au début du film. On y découvre Tom Holland qui rentre dans un centre de recrutement de l'armée américaine. Le slogan au-dessus de la façade sonne comme celui d'un fast-food et cache bien la violence qui attend les recrues : Soyez tout ce que vous voulez. Le personnage de Nico a tout de l'adolescent normal tendance un peu nerd. Chevelure simple sans effort de style, de grosses lunettes posées sur le nez... On a presque l'impression de voir Peter Parker, version Tobey Maguire. Un officier remarque justement cet aspect physique qui ne ressemble pas trop à celui d'un soldat. "Qu'est-ce qui pousse un bouffon comme toi à vouloir rejoindre l'armée ?" lui demande-t-il sans aucune forme de tact.

Nico explique qu'il a vu aux infos que des gamins mourraient en Irak alors qu'ils essaient de faire le bien. Lui s'apitoie sur son sort juste parce que sa copine l'a quitté. L'officier compatit sur son cœur brisé et comprend que Nico cherche simplement un sens à sa vie. L'argument fait mouche chez le jeune homme, trop innocent pour voir qu'il se fait manipuler. Un jour plus tard, il s’enrôle dans l'armée. Une décision qui va changer sa vie à jamais, et pas dans le bon sens.

Cherry ©AGBO

Une nouvelle plongée dans le registre dramatique pour Tom Holland qui s'efforce ces derniers temps d'élargir son spectre de jeu. On a pu le découvrir dans Le Diable, tout le temps d'Antonio Campos l'année dernière sur Netflix, un autre drame.

Cherry sortira au cinéma aux États-Unis le 26 février avant d'être disponible sur Apple TV+ le 12 mars.