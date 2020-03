Cherry : un nouvel aperçu inédit de Tom Holland dans le film des frères Russo

Vous avez aimé ? Partagez :

Tom Holland, l’interprète de Spider-Man, tient le rôle principal du prochain film des frères Russo : « Cherry ». Il se dévoile dans une nouvelle photographie où il apparaît totalement méconnaissable.

Après avoir révolutionné le Marvel Cinematic Universe (MCU) avec Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, les frères Russo préparent leur prochain film. Un projet qui n’a plus rien à voir avec les super-héros Marvel. Une manière pour eux de casser leur image établie et de proposer quelque chose d’inédit. Pour l’occasion, ils emmènent avec eux le jeune Tom Holland, qui interprète notamment Spider-Man dans le MCU. Le projet s’intitule Cherry, et est inspiré d’une histoire vraie.

Cherry parle d’un ancien médecin militaire de l’armée néerlandaise. Atteint du syndrome post-traumatique, il est contraint de commettre des braquages pour assouvir sa toxicomanie. Basé sur le livre autobiographique de Nico Walker, Cherry représente un grand virage dans la carrière de Tom Holland et des frères Russo. Ces derniers veulent sans doute s’affranchir de la doctrine Marvel pour prouver qu’ils sont capables de faire autre chose que des blockbusters à gros budget.

Tom Holland, méconnaissable dans Cherry

Les frères Russo ont agrémenté leur compte Instagram d’une nouvelle image officielle de Cherry. Une photo qui offre un aperçu inédit de Tom Holland. Prise pendant le processus de montage, la photographie en question dévoile l’acteur affublé d’une nouvelle coupe de cheveux. Il semble incarner un personnage ambigu, introverti, voire dangereux. Il campera dans Cherry le personnage principal : Nico Walker.

Le long-métrage est produit par la boîte AGBO, qui appartient aux frères Russo. Le scénario est écrit par Jessica Goldberg et Angela Russo-Otstot. Le reste du casting se compose pour le moment, en autres, de Bill Skarsgard, Jack Reynor, Ciara Bravo et Michael Gandolfini.

De 2005 à 2006, Nico Walker a été médecin de l’armée en Irak et a participé à plus de 250 missions. Après son retour à la vie civile, il a souffert de troubles psychologiques importants avant de tomber dans l’héroïne. Pour financer son addiction, il a cambriolé 10 banques autour de Cleveland en l’espace de quatre mois à compter de décembre 2010. Il a été arrêté en avril 2011, a plaidé coupable en 2012 et a été condamné à une peine de onze ans de prison.

En 2013, alors que Walker était derrière les barreaux, il a été en relation avec BuzzFeed. Cela a conduit à une correspondance avec Matthew Johnson, un éditeur de presse indépendante. Johnson a envoyé des livres à Walker et l’a encouragé à écrire sur sa vie. Il a passé près de quatre ans à écrire ses mémoires. Le roman qui en résulte, Cherry, a été publié par Alfred A. Knopf et porte sur « les horreurs de la guerre et de la toxicomanie ». Nico Walker devrait sortir de prison en novembre 2020.