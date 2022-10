Chicken Run : comment le film a-t-il transformé la cérémonie des Oscars ?

En 2000, les studios Aardman Animations présentent leur long-métrage « Chicken Run », dont le succès est immense. Le film d'animation est en effet une petite révolution, ce que l'Académie des Oscars va acter en créant une nouvelle statuette...

Chicken Run, plus grand succès d'animation en stop-motion

Si les studios Aardman Animations sont créés en 1972 par Peter Lord et David Sproxton, il faut attendre l'année 2000 pour qu'ils produisent leur tout premier long-métrage : Chicken Run. Après de nombreux courts-métrages, notamment ceux centrés sur Wallace et Gromit qui leur ont offert une renommée mondiale, les studios Aardman se lancent enfin sur grand écran, en association avec DreamWorks Pictures. Et le résultat va dépasser toutes les attentes...

Chicken run ©Pathé Distribution

Réalisé par Peter Lord et Nick Park, Chicken Run rencontre un succès planétaire. Ce récit d'évasion de poulets qui prend place en Angleterre dans les années 1950 est un essai triomphal pour les studios Aardman. En plus de critiques dithyrambiques, le long-métrage rapporte plus de 224 millions de dollars au box-office, pour un budget de 45 millions de dollars. C'est encore, à ce,jour, le plus grand succès au box-office pour un film d'animation en volume (avec des objets réels, ndlr).

Depuis, les studios spécialistes du stop-motion ont produit 7 autres longs-métrages. Ils présenteront bientôt Chicken Run 2, intitulé Chicken Run : Dawn of the Nugget et réalisé par Sam Fell. Il est attendu sur Netflix pour 2023.

À l'origine de la création de l'Oscar du Meilleur film d'animation

Depuis leur création en 1929, les Oscars ne distinguaient pas les productions d'animation de celles en prises de vues réelles. Ainsi, à côté des catégories Meilleure chanson originale et Meilleure musique de film, les productions animées pouvaient espérer être aussi nommées dans la catégorie Meilleur film. Ce qui n'était alors arrivé qu'une seule fois, avec La Belle et la Bête en 1992...

De manière inédite, les studios DreamWorks et Aardman font notamment campagne pour le film aux Oscars 2001 dans la catégorie Meilleurs costumes. En effet, puisque ce sont bien des objets manufacturés à l'écran, pourquoi ne pas récompenser ces admirables créations ? Malgré son plébiscite, le film n'obtient aucune nomination aux Oscars. Et déçus eux-mêmes que le film de Peter Lord et Nick Park ne soit pas nommé dans la catégorie Meilleur film, les membres de l'Académie des Oscars ont alors décidé de créer, l'année suivante, l'Oscar du Meilleur film d'animation.

Ainsi, c'est en 2002 que Shrek, produit par les studios DreamWorks, reçoit la toute première statuette de la catégorie Meilleur film d'animation. Grâce, donc, à Chicken Run. Quant aux studios Aardman, ils remportent l'Oscar de "leur" catégorie en 2006 pour Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou.