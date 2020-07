Chris Evans raconte sa pire audition

Avant de devenir le visage de Captain America en 2011 avec Captain America : First Avenger, Chris Evans a dix ans de carrière derrière lui. Il débute au début des années 2000 avec des rôles oubliables dans des comédies romantiques comme Sex Academy ou Le Journal d'une baby-sitter. C'est évidemment son rôle de la Torche humaine dans Les 4 Fantastiques qui lui donne une meilleure visibilité. À partir de là il commence à tourner dans des films plus imposants comme Sunshine, Au Bout de la Nuit, Scott Pilgrim ou The Losers. Puis, son rôle de Captain America finit par faire décoller sa carrière. Pourtant, tout n'a pas été rose pendant son ascension...

Lors d'un entretien avec Backstage, Chris Evans a raconté la pire audition de sa carrière. Il s'est remémoré les faits qui se sont déroulés en 2009, lorsqu'il a tenté de jouer dans la comédie Observe and Report avec Seth Rogen. Il affirme qu'il s'agit facilement de sa pire expérience professionnelle. L'interprète se souvient de cette époque, et de cette rencontre, pendant laquelle il a paniqué. La pression était alors trop grande et a fait craquer Chris Evans :

J'ai marché dans la pièce, et il y avait Seth, le réalisateur et le producteur. Pour une raison inconnue mon cerveau a crié : « Non, non, non ! ». J'ai débuté mon audition et après quelques lignes j'ai eu des vagues de sueurs et mon visage est devenu tout rouge. À mi-audition, j'ai dit : « Je suis désolé les gars. Je suis désolé. Il faut que je m'arrête ». Je sors dans le couloir le temps de souffler. Je ris de moi. Puis je retourne dans la salle d'audition. Je recommence et mon visage redevient rouge. Je recommence à transpirer et je dois de nouveau m'arrêter. Ils m'ont redonné une chance quelques jours plus tard, et encore une fois je n'ai pas réussi à me contenir. Je les ai donc remerciés et j'ai laissé tomber cette opportunité. Bien sûr, ils ne m'ont pas pris dans le rôle.