Chris Hemsworth dans un prochain crossover très attendu ?

Après avoir prêté sa voix à Optimus Prime pour "Transformers : Le Commencement", Chris Hemsworth pourrait rester dans le même univers en participant au crossover prévu entre la saga Transformers et G.I Joe.

Chris Hemsworth, de super-héros à Transformers

Chris Hemsworth enchaîne depuis des années les blockbusters. Surtout depuis qu'il est devenu le Thor du MCU (Marvel Cinematic Universe), en 2011. L'acteur a ainsi participé à huit longs-métrages (plus un caméo) super-héroïques de l'univers de Marvel. Mais à côté, il a également participé aux sagas SOS Fantômes et Men in Black, a porté les films d'action Tyler Rake avant de rejoindre l'univers de Mad Max avec Furiosa (actuellement en salle). Enfin, le comédien pourra bientôt ajouter à son CV la franchise Transformers, puisqu'il a prêté sa voix à Optimus Prime pour le prochain film d'animation, Le Commencement (le 23 octobre en salles). Une expérience dans le monde des Autobots qui pourrait ne pas être la seule pour Chris Hemsworth.

Le crossover avec G.I Joe pourrait avancer avec l'acteur

En effet, on apprend par Deadline que le comédien serait actuellement en discussions avec Paramount pour rejoindre le crossover prévu entre la saga Transformers et G.I Joe. Pour rappel, ces deux univers proviennent à l'origine des jouets de la firme Hasbro. Plusieurs films G.I Joe ont déjà vu le jour, dont le dernier en date, Snake Eyes (2021). Et alors qu'un crossover avec Transformers avait déjà été évoqué il y a 10 ans, c'est avec la sortie de Transformers – Rise of the Beasts (2023) que le projet s'est concrétisé. Grâce à une scène post-générique qui réunissait les deux licences. Puis, Paramount a confirmé ce prochain film, quelques mois plus tard, lors de la CinemaCon.

Pour le moment, rien n'a filtré sur ce futur crossover. On ne sait pas qui le réalisera, mais on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse d'une suite directe de Rise of the Beasts, qui a tout de même rapporté 439 millions de dollars dans le monde. Chris Hemsworth pourrait être le premier nom associé à ce gros projet, et pourrait faire avancer la production. Néanmoins, un deal n'a pas encore été confirmé pour l'acteur. Si cela venait à être le cas, il serait intéressant de voir quel rôle il tiendra dans ce prochain film. S'il reviendra en tant qu'Optimus Prime (peu probable puisque Peter Cullen en est la voix emblématique dans les films live et les séries d'animation), ou dans un nouveau rôle, d'humain ou d'Autobot...