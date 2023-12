Un duo d'acteurs prestigieux annoncé dans un grand film d'espionnage

Un projet de film d'espionnage, adapté d'une incroyable histoire vraie, a été annoncé avec les acteurs et stars d'Hollywood Bradley Cooper et Christian Bale, au terme d'enchères acharnées.

Deux stars pour Best of Enemies

C'est la période des fêtes et logiquement celle des achats, et il en va de même à Hollywood où Amazon et sa filiale MGM viennent d'acquérir les droits d'un thriller d'espionnage, au terme d'enchères où Warner Bros. Discovery et Netflix ont longtemps bataillé. Et comme le révèle Deadline, le film titré Best of Enemies devrait avoir pour acteurs principaux Bradley Cooper et Christian Bale.

American Bluff ©Metropolitan FilmExport

Les deux acteurs sont annoncés pour incarner deux véritables agents secrets, Gennady Vasilenko (Christian Bale) du KGB et Jack Platt (Bradley Cooper) de la CIA, qui ont développé une improbable mais forte amitié pendant la Guerre froide, à partir de 1978, et le sont restés jusqu'à la mort de Jack Platt en janvier 2017.

Le montant précis de la transaction n'a pas été divulgué, mais selon Deadline il pourrait s'agir du plus gros "pitch deal" de l'année, soulignant le chèque autour des 5 millions des dollars signé au scénariste Eric Warren Singer pour écrire le film. Il a d'ores et déjà annoncé que le film sortirait dans les cinémas.

Une réunion après American Bluff

On peut remarquer dans la filmographie de Christian Bale qu'il n'est peut-être jamais aussi génial que quand face à son personnage en existe un autre aussi présent, voire plus. Le Nouveau Monde, Le Prestige, The Dark Knight : Le Chevalier noir, Public Enemies, Fighter, Le Mans 66... Plus grande la performance de son partenaire, plus grande la sienne, et donc l'annonce que Bradley Cooper lui fera face est une promesse très séduisante.

Ce sera une deuxième collaboration pour ces acteurs, après celle pour American Bluff de David O. Russell. Pour le moment aucun réalisateur n'est attaché au projet, mais selon Deadline Bradley Cooper lui-même, à la baguette de Maestro, pourrait le diriger. Si ce n'est pas le cas, David O. Russell se trouve peut-être en short list, ayant déjà travaillé, en plus d'American Bluff, deux fois avec chaque acteur, Fighter et Amsterdam pour Christian Bale, et Happiness Therapy et Joy pour Bradley Cooper.