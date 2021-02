Christian Bale et Margot Robbie aperçus sur le tournage du prochain film de David O. Russell

Le prochain film de David O. Russell donne enfin de ses nouvelles. Tandis que le long-métrage n'a pas encore de titre, le casting se précise avec les confirmations de Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, aperçus sur le tournage.

Le prochain film de David O'Russell se précise

David O. Russell n'a rien sorti depuis Joy en 2015. Mais le metteur en scène de Fighter et Happiness Therapy travaille actuellement sur son nouveau long-métrage. Encore sans titre, le film, très secret pour le moment, réunit pourtant un casting impressionnant. Le cinéaste s'entoure de la moitié d'Hollywood avec notamment Christian Bale (avec qui il a déjà travaillé sur Fighter et American Bluff), Margot Robbie, Michael B Jordan, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Matthias Schoenaerts et Robert DeNiro avec qui il signe sa quatrième collaboration successive (après Happiness Therapy, American Bluff et Joy). Un casting totalement dingue qui crée une certaine attente...

©The Playlist

Premières images du casting

Des photos du tournage viennent de sortir sur la toile. Un premier aperçu pour ce futur film de David O. Russell, qui met en vedette Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington en costumes. Ces photographies donnent une idée de l'époque, qui devrait donc se situer quelque part au début du XXème siècle. Un premier indice concernant l'intrigue du film, qui se déroulera donc dans le passé. Sur ces clichés, Margot Robbie semble perdre l'équilibre, rattrapée in extremis par John David Washington.

Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington tournent dans le prochain film de David O'Russell

Le film devait initialement débuter sa production en avril 2020, avant que la pandémie de covid-19 ne provoque l'arrêt du tournage. Il a finalement commencé le mois dernier. Chaque film de David O. Russell est très attendu par la communauté cinéphile. Le cinéaste de 62 ans a une carrière homogène et qualitative avec des classiques comme Fighter, Les Rois du désert ou encore l'excellent Happiness Therapy. Côté récompense, il a reçu l'Oscar du Meilleur scénario original pour American Bluff en 2014. Hâte d'en savoir plus sur ce nouveau projet, surtout après six ans d'attente.