Christian Bale et un casting de fou pour le prochain David O. Russell ?

Disparu pendant 5 ans, David O. Russell s’apprête à retrouver le chemin des plateaux. Son prochain film commence à se dessiner et il souhaiterait enrôler un casting de compétition, avec notamment Christian Bale, qu’il a déjà dirigé à deux reprises par le passé.

Une troisième collaboration entre Christian Bale et David O. Russell se profile à l’horizon. Les deux hommes se sont fréquentés sur Fighter, ce beau drame familial dans le monde de la boxe, et American Bluff. L’acteur a continué de multiplier les rôles ces dernières années alors que le metteur en scène s’est fait plus discret. Très bien lancé dans la première partie des années 2010, il n’a plus rien signé depuis Joy. Ce temps d’attente est sur le point de prendre fin. Collider rapporte qu’il travaille sur un film dont le titre de travail est Amsterdam. On ne sait rien sur le contenu du scénario, si ce n’est qu’il narre la rencontre improbable entre un médecin et un avocat. Dans quel but ? Bonne question.

Christian Bale et d’autres grosses stars au casting

Pour son retour aux affaires, David O. Russell a une belle liste de noms dans son viseur. En plus de Christian Bale, le média américain dévoile que Jamie Foxx et Angelina Jolie seraient surveillés pour décrocher des rôles. Jennifer Lawrence, habituée du cinéma de Russell, serait courtisée pour décrocher le premier rôle féminin mais elle pourrait subir la concurrence de Margot Robbie, aussi pressentie pour le même personnage. On aime bien Jennifer Lawrence, mais elle a déjà tellement donné chez le metteur en scène américain, qu’on aimerait qu’elle laisse de la place pour quelqu’un d’autre. Robbie n’étant pas n’importe qui, la perspective de la voir dans un des premiers rôles est intéressante.

Mises les unes derrière les autres, ces personnalités forment un casting XXL mais rien n’est encore signé à l’heure où on vous parle. Le début de la production est attendu pour avril prochain, donc nous ne devrions pas tarder à avoir des informations plus concrètes sur le dossier. David O. Russell a toujours eu la capacité de s’entourer d’excellents acteurs et il ne renie pas ses habitudes si on en croit ses envies pour ce nouveau film. Avec un tournage en approche, Amsterdam est bien lancé pour débarquer sur nos écrans en fin d’année 2020 afin, ensuite, de se positionner dans la course aux Oscars.