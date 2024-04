Christian Bale : premier aperçu de l’acteur dans la peau du monstre de Frankenstein

Maggie Gyllenhaal prépare actuellement son deuxième film en tant que réalisatrice. Elle en a profité pour partager une première photo de Christian Bale dans la peau du monstre de Frankenstein.

Maggie Gyllenhaal va redonner vie à Frankenstein

Après s’être révélée en tant qu’actrice, Maggie Gyllenhaal a réalisé un premier film, The Lost Daughter, sorti en 2021. Elle prépare désormais son second long-métrage. Avec The Bride!, elle proposera une relecture du mythe de Frankenstein. Le film prendra place dans le Chicago des années 30, alors que le célèbre monstre sera à la recherche d’une compagne. Dans ce but, il sollicitera le Docteur Euphronius, qui l’aidera à redonner vie à une jeune femme ayant été assassinée.

Afin d’incarner le célèbre monstre créé par Mary Shelley, Maggie Gyllenhaal a choisi de faire confiance à Christian Bale. Ce dernier va ainsi enrichir sa filmographie, déjà impressionnante, d’un nouveau rôle majeur en jouant une icône de la fiction. Et, alors qu’il est réputé pour ses impressionnantes transformations physiques pour les besoins de ses films, l’acteur britannique arbore une nouvelle fois un look marquant dans la peau du monstre de Frankenstein.

Un nouveau look impressionnant pour Christian Bale

Sur son compte Instagram, Maggie Gyllenhaal a partagé la première photo, en noir et blanc, de Christian Bale sous les traits du monstre de Frankenstein. On y découvre l’acteur le visage défiguré, notamment avec les coutures caractéristiques du personnage sur le front, mais aussi sur la poitrine. La réalisatrice a aussi posté une image de Jessie Buckley, l’interprète de la femme ressuscitée dans le film.

Christian Bale - The Bride!

Jessie Buckley - The Bride!

En plus de Christian Bale et Jessie Buckley, Maggie Gyllenhaal a recruté d’autres gros noms pour porter son long-métrage. Penélope Cruz, Peter Sarsgaard et Annette Benning y apparaîtront ainsi également. La cinéaste pourra aussi compte sur la directrice de la photographie Lawence Sher, qui a notamment travaillé sur Joker.

Guillermo del Toro prépare sa propre version du mythe

Celle qui incarnait Rachel dans The Dark Knight n’est pas la seule à préparer un film sur Frankenstein. Guillermo del Toro est lui aussi à l’œuvre sur sa propre relecture du mythe. Le réalisateur mexicain tourne actuellement son film sur le célèbre monstre, incarné cette fois par Jacob Elordi. Del Toro a aussi réuni une distribution impressionnante. Celle-ci comprend notamment Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, Charles Dance et Christoph Waltz.

Le film de Guillermo del Toro, sobrement intitulé Frankenstein et qui sortira sur Netflix, n’a pas encore de date de sortie. En revanche, on sait quand on pourra découvrir celui de Maggie Gyllenhaal. The Bride! arrivera le 1er octobre 2025 dans les cinémas français.