Christophe Gans (Le Pacte des loups) : "Ce sont les impuretés du film qui ont fait sa réputation"

À l'occasion d'une sublime restauration en 4K du film d'époque "Le Pacte des loups", nous avons longuement échangé avec Christophe Gans. Le cinéaste est revenu sur la nouvelle vision qu'offre cette version, mais aussi sur la genèse de ce projet culte ainsi que sur son tournage mouvementé.

Le Pacte des loups : un film à part dans le cinéma français

En 2001, Christophe Gans signe son deuxième long-métrage avec Le Pacte des loups, six ans après Crying Freeman. Un film avec lequel le réalisateur se penche sur la Bête du Gévaudan et sa traque. Alors qu'un gigantesque animal fait de nombreuses victimes dans les montagnes, le chevalier et naturaliste Grégoire De Fronsac (Samuel Le Bihan) est envoyé sur place pour enquêter et débusquer la créature avec son ami Mani (Mark Dacascos), un indien de la tribu des Mohawks rencontré lors de son voyage aux Amériques.

Mani (Mark Dacascos) - Le Pacte des loups ©Metropolitan FilmExport

Accueilli chez le marquis Thomas d'Apcher (Jérémie Renier), De Fronsac et Mani découvrent sur place que la Bête est introuvable et qu'elle est à l'origine de nombreux récits, tour à tour improbables et effrayants. Au cours de son séjour, le chevalier tombe follement amoureux de Marianne (Émilie Dequenne), et se méfie particulièrement de son frère inquiétant Jean-François de Morangias (Vincent Cassel).

Monica Bellucci, Jean Yanne, Jean-François Stévenin, Edith Scob, Bernard Farcy ou encore Jacques Perrin complètent la prestigieuse distribution de ce film à part au sein du cinéma français, sorte de rencontre entre Angélique, marquise des anges et Il était une fois en Chine.

Rencontre avec Christophe Gans

À sa sortie, ce grand spectacle réunit plus de 5 millions de spectateurs dans les salles françaises, et rencontre un franc succès dans le monde entier. Il bénéficie aujourd'hui d'une sublime restauration en 4K. L'occasion pour nous d'échanger avec Christophe Gans sur ce projet ambitieux.

Marianne De Morangias (Émilie Dequenne) - Le Pacte des loups ©Metropolitan FilmExport

Au cours de cet entretien passionnant, le cinéaste est notamment revenu sur sa découverte enthousiaste du script de Stéphane Cabel. Il a également évoqué son besoin d'y apporter sa patte, en incluant par exemple les arts martiaux à travers l'excellent personnage de Mani. Le réalisateur a aussi abordé le tournage perturbé par des conditions climatiques compliquées, face auxquelles il a su improviser pour en tirer profit.

De la longévité du long-métrage dans la culture populaire à ce nouveau master qui offre une vision inédite, en passant par ses prochains projets, Christophe Gans s'est donc confié sur une multitude de sujets. Découvrez notre entretien vidéo en tête d'article.

La version longue restaurée du Pacte des loups est à découvrir au cinéma le vendredi 10 juin 2022, dans les cinémas Pathé Gaumont.