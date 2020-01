Christophe Gans travaille sur un nouveau film Silent Hill

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Silent Hill » est l’une des rares adaptations de jeux vidéo qui se rangent dans la catégorie des réussites. Oui, on vous assure que c’est un cas de figure possible, même si on a que trop peu l’occasion de s’en souvenir ! Son réalisateur, Christophe Gans, vient d’annoncer qu’il travaillait sur un second film.

Ce n’était pas gagné d’avance – parce que la série de jeux vidéo a une telle aura – mais l’adaptation cinéma Silent Hill par le frenchy Christophe Gans était une étonnante bonne surprise. En dehors de quelques défaillances dans le scénario, le film arrivait à bien retranscrire l’ambiance du matériau initial. La mise en scène et la direction artistique arrivaient parfaitement à nous immerger dans cette ville fantôme. Une porte d’entrée parfaite pour ceux qui voulaient découvrir l’univers mais aussi un vrai prolongement pour les fans des jeux. Au début des années 2010, M. J. Bassett a été choisie pour réaliser un autre film, sauf qu’elle s’en sortait vraiment (beaucoup) moins bien.

Christophe Gans sur un nouveau Silent Hill

Lors d’une interview par nos confrères d’Allociné à l’occasion du festival de Gérardmer, Christophe Gans a dévoilé qu’il était en train de préparer un autre film Silent Hill !

On travaille également sur un nouveau Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine, ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau.

Ce n’est pas le seul survival-horror qu’il veut accompagner sur le grand écran puisqu’on apprend aussi qu’il planche, avec le producteur Samuel Hadida, sur une adaptation de Project Zero. Et quand on lui demande ce qu’il pense du second Silent Hill fait sans lui, il révèle qu’il n’a tout simplement jamais vu le film et qu’il a été déçu de la direction qu’ont voulu prendre les producteurs. Ce n’est pas faute de lui avoir proposé de participer mais le français a préféré rester droit dans ses bottes et a décliné l’invitation.

Il ne donne pas encore de détails sur ce nouveau film mais ce devrait être un scénario avec de nouveaux personnages. Sa précédente tentative avait déjà bien exploré la mythologie des jeux, donc il faudra trouver d’autres éléments à traiter, en puisant par exemple dans l’une des nombreuses suites. L’intérêt sera de préserver cette ambiance sans tomber dans la redite. On sent quand même que la licence est entre de bonnes mains, Gans ayant un vrai intérêt pour elle et il met toujours du coeur dans ce qu’il fait. On attend impatiemment des nouvelles sur ce dossier !