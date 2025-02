Christopher Nolan a refusé de faire un James Bond pour cette unique raison

Tout le monde en rêvait et ce n’est pas passé loin : Christopher Nolan était en pôle position pour réaliser un James Bond après le dernier tour de piste de Daniel Craig. Mais le réalisateur oscarisé pour Oppenheimer a finalement changé d’idée à cause d’une règle stricte.

James Bond à la recherche d’un réalisateur

À quoi ressemblerait un James Bond sous la direction de Christopher Nolan ? Cette question, beaucoup de fans du réalisateur et de la franchise d’espionnage se la posent. Ce pourrait-il un jour que le réalisateur de Interstellar et Inception franchisse le pas ? Surtout maintenant que l’on a appris que Amazon MGM Studios avait la mainmise sur la direction artistique de l’œuvre de Ian Flemming ?

Avec un nouveau départ et Amazon à la tête de James Bond, toutes les possibilités semblent ouvertes. Mais Christopher Nolan pourrait-il accepter, lui qui est très attaché à l’expérience cinéma en salles et non pas en streaming ? Pour l’heure, on ne sait pas comment Amazon prévoira de sortir sa version de James Bond et si l’exploitation en salles sera au programme.

Mais il fut un temps pas si lointain où Christopher Nolan était intéressé à l’idée de réaliser un épisode sur l’agent 007, lorsque Barbara Broccoli et Michael G. Wilson géraient encore la franchise.

Pourquoi Christopher Nolan a finalement refusé de faire un James Bond ?

En 2020, Tenet est sorti dans les salles de cinéma du monde entier malgré la pandémie de Covid-19. Le film, porté par John David Washington et Robert Pattinson, signait la première incursion de Christopher Nolan dans le genre espionnage. Il va sans dire que le réalisateur avait James Bond pour influence majeure. Chose qu’il confiera en 2023 au micro du podcast Happy Sad Confused :

L'influence de ces films sur ma filmographie est embarrassante. Il n’y a donc aucune tentative de s’en détourner. J'adore les films. Ce serait un immense privilège d'en faire un.

Il n’en fallait pas plus pour que les fans du réalisateur spéculent sur sa possible participation à l’univers James Bond dans un futur proche. C’était également le moment opportun puisque Mourir peut attendre était sorti deux ans plus tôt, clôturant l’ère Daniel Craig.

Et si Christopher Nolan s’est montré intéressé, il a vite refusé devant un détail qui a son importance. Voici ce que révèle Variety dans un papier : « Broccoli a clairement indiqué qu'aucun réalisateur n'aurait le montage final tant que Bond était sous sa responsabilité ». Christopher Nolan s’est donc enlevé cette possibilité farfelue de la tête et à la place, il est allé faire Oppenheimer avec le succès qu’on lui connaît. Durant son entretien dans le podcast, le réalisateur reconnaissait lui-même les limites qu’impose une telle franchise :

En même temps, lorsque vous saisissez un personnage comme celui-là, vous travaillez avec un ensemble particulier de contraintes. Cela doit être le bon moment dans votre vie créative où vous pouvez exprimer ce que vous voulez exprimer et vraiment vous plonger dans quelque chose dans les limites appropriées, car vous ne voudriez jamais vous lancer dans quelque chose comme ça et le faire mal ».

Le prochain film du réalisateur sera L'Odyssée, l’adaptation des poèmes d’Homère, avec Matt Damon, Tom Holland, Zendaya ou encore Lupita Nyong’o.