Christopher Nolan écrit une tribune pour soutenir les cinémas

Christopher Nolan a publié une tribune dans le Washington Post, dans laquelle il incite à retourner en masse au cinéma dès que la crise du coronavirus sera terminée. Il y souligne l’importance de soutenir tous les employés que nécessite la sortie en salles des films.

Christopher Nolan le sait, les cinémas autour du monde continuent de fermer leurs portes à cause du coronavirus. Les salles obscures ne font pas exception aux mesures de sécurité prises par les autorités, qui obligent à fermer les lieux de regroupement social et incitent les gens à rester chez eux jusqu’à ce que la situation soit résolue. De ce fait, les sorties de nombreux films ont dû être repoussées, et les tournages de beaucoup d’autres suspendus. Alors que l’on ne sait pas combien de temps la crise va durer, il est difficile de prévoir le futur nombre d’entrées dans les salles une fois que celles-ci seront rouvertes, et que les gens seront de nouveau autorisés à sortir.

Et avec l’arrivée prochaine de l’été dans une grande partie du monde, notamment aux États-Unis, on peut se demander si les gens n’opteront pas plutôt pour des sorties à l’air libre plutôt que d’aller au cinéma... Anticipant cette éventualité, Christopher Nolan a tenu à adresser un message pour inciter le plus grand nombre à retourner dans les salles obscures dès que l’on en aura l’occasion, afin de soutenir tous les employés qui font vivre les cinémas. Le réalisateur de la trilogie The Dark Knight a publié une lettre ouverte dans le Washington Post pour expliquer son point de vue.

Christopher Nolan incite à retourner au cinéma dès que possible

Il commence par rappeler toutes les personnes auxquelles on ne pense pas forcément lorsque l’on pense au cinéma, mais qui sont pourtant indispensables à son bon fonctionnement. Il parle ainsi des vendeurs derrière les stands, des techniciens chargés des machines, des caissiers qui reçoivent les spectateurs, des employés qui nettoient les toilettes… Christopher Nolan souligne que nombre d’entre eux sont payés à l’heure, plutôt que de recevoir un salaire fixe. Nolan poursuite ensuite en évoquant l’importance sociale du cinéma :

J’espère que les gens voient notre communauté pour ce qu’elle est vraiment : une partie vitale de la vie sociale, assurant des emplois pour beaucoup et du divertissement pour tous.

Le cinéaste, dont le prochain long-métrage, Tenet, est attendu pour le 22 juillet prochain, termine ensuite son plaidoyer sur un message d’espoir, en soulignant encore une fois le rôle social du cinéma. Christopher Nolan persiste en affirmant :

Nous avons besoin de ce que les films peuvent nous offrir.

Il sera intéressant de voir les fréquentations des salles de cinéma lorsque la crise sera terminée. Il nous faudra vraisemblablement attendre plusieurs semaines pour cela.