Christopher Nolan évoque la possibilité de faire un jeu vidéo

Depuis un moment, la frontière entre le cinéma et les jeux vidéo est de plus en plus fine, qu'importe de quel côté l'on se place. Christopher Nolan pourrait se laisser tenter par une adaptation vidéoludique de l'un de ses films d'après des récentes déclarations.

Le grand spectacle de Nolan

Christopher Nolan est un grand nom du cinéma contemporain, capable d'investir différents genres tout en gardant des idées et concepts qui vont lui permettre de se démarquer de la masse. Il est l'un des rares qui peut se permettre de mobiliser des moyens conséquents pour donner vie à des idées que d'autres ne pourraient pas imaginer. Et, dans le fond, il garde toujours cette envie de faire du cinéma spectaculaire sans avoir recours à une tonne d'effets visuels. Avec les technologies de notre époque, il est possible de tout imaginer à partir de fonds verts. On regrette d'ailleurs que les blockbusters cèdent aux sirènes du numérique à la moindre occasion.

Il y a souvent cette impression de voir un jeu vidéo au cinéma, mais sans la manette entre les mains. Ce qui fait une grosse différence. À l'inverse, la grammaire cinématographique est largement usée dans les jeux. Les développeurs et créateurs appuient sur la mise en scène, dans les phases de gameplay comme dans les cinématiques. On sent que les deux médiums sont proches - ce qui ne donne pas pour autant des bons films tirés de jeux.

Inception ©Warner Bros. France

Jouer à un jeu de Christopher Nolan, ça sera peut-être possible un jour

Lors d'une séance de Questions et Réponses chez Fandango, Christopher Nolan a été interrogé au sujet d'une adaptation en jeu de l'un de ses films. Le réalisateur britannique a exprimé son intérêt pour une telle démarche, reconnaissant cependant que ça serait encore plus dur que de faire un film et qu'il n'a absolument pas le temps pour se l'autoriser. Comme toujours avec lui, s'il se consacre à un projet, c'est pour donner le meilleur et ne pas proposer quelque chose au rabais surfant sur son nom ou un titre connu :

Vous ne pouvez pas juste vous attacher à quelque chose et utiliser une marque déjà établie dans un film. Comme quand les gens font une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, vous ne vous contentez pas de la marque, vous voulez que ce soit quelque chose de grand en soi, et je pense à mon temps et mon énergie.

On aura compris que ce n'est pas demain la veille qu'on le verra se lancer dans la création d'une expérience sur nos consoles et, de toutes les façons, sa filmographie ne contient pas tant de titres qui pourront faire ce chemin. Inception ou Tenet, peut-être, pour leur capacité à délivrer de l'action. Les Batman seraient des candidats parfaits mais la démarche serait moins pertinente avec les bons jeux qui existent déjà.