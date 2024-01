Christopher Nolan rend hommage à Heath Ledger et Robert Downey Jr. aux Golden Globes

"Oppenheimer" a remporté 5 Golden Globes dont celui de Meilleur réalisateur pour Christopher Nolan. Dans son discours, le cinéaste a eu une pensée pour Heath Ledger et Robert Downey Jr.

Christopher Nolan enfin récompensé

Les 81e Golden Globes se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024. La cérémonie est toujours un rendez-vous important, car étant avant les Oscars (11 ùars), elle permet de donner quelques indications sur ceux qui pourraient repartir ensuite avec une précieuse statuette. Parmi les nommés de cette année, Oppenheimer faisait partie des favoris avec 8 nominations (contre 9 pour Barbie). Le film de Christopher Nolan en a alors remporté cinq, et pas des moindres : Meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur secondaire pour Robert Downey Jr. et meilleure musique pour Ludwig Göransson.

Oppenheimer ©Universal Pictures

Après avoir remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur, Christopher Nolan est venu sur scène pour faire son discours. Il en a profité pour rendre hommage au regretté Heath Ledger. Le cinéaste avait dirigé l'acteur dans The Dark Knight (2008) après lui avoir offert le rôle emblématique du Joker. Mais le 22 janvier 2008, quelques mois avant la sortie du film, le comédien s'est suicidé. Il remporta ensuite de nombreux prix à titre posthume, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du Meilleur acteur dans un second rôle.

Le soutien de Robert Downey Jr.

Christopher Nolan raconte donc que la seule fois où il était montée sur la scène des Golden Globes était pour recevoir le prix au nom d'Heath Ledger. Un moment forcément difficile pour le réalisateur. Et il se souvient que durant son discours, il a pu apercevoir Robert Downey Jr. qui l'a aidé à cet instant.

Il a attiré mon œil et on a échangé un regard d'amour et de soutien, le même qu'il a actuellement.

Après ce moment émouvant, Christopher Nolan poursuit en expliquant qu'en tant que réalisateur, il ne peut accepter ce prix qu'aux noms des personnes rassemblées autour d'Oppenheimer. Il évoque ainsi autant les acteurs Cillian Murphy et Robert Downey Jr. que des membres de la production, Universal, ou encore Emma Thomas, sa productrice et épouse.