"Quelqu'un a vu cette merde ?" : Christopher Nolan humilié en public pour ce film

En pleine séance de fitness, Christopher Nolan a vu sa coach sportive descendre un de ses films. Un moment dont il rigole aujourd'hui et que des fans ont retrouvé sur Internet.

Christopher Nolan a vécu un enfer pendant une séance de fitness

Christopher Nolan a marqué les esprits en 2023 avec Oppenheimer, son biopic ambitieux sur l'homme à l'origine de la bombe atomique. Avec plus de 950 millions de dollars de recettes dans le monde, le film a été un énorme succès et a valu à son auteur plusieurs prix. Dernièrement, c'est lors des New York Film Critics Circle qu'il a remporté le prix du meilleur réalisateur. À cette occasion, Christopher Nolan a raconté plusieurs anecdotes qui ont amusé la galerie. Plus particulièrement une qui l'a vu se faire humilier en plein cours de fitness.

Le cinéaste évoque une journée où il participait à une session en ligne. Une séance intense, durant laquelle il était "en train de mourir" sur son vélo d'appartement. L'instructrice présente pour diriger la séance a alors utilisé une musique d'un de ses films avant de le descendre en déclarant qu'elle avait perdu deux heures de sa vie devant. Évidemment, elle ne savait pas que Christopher Nolan était derrière son écran pour participer à cette session. Il a donc encaissé cette critique sans broncher.

Tenet, le film qui a divisé

Le cinéaste s'est servi de cette anecdote pour évoquer son rapport aux critiques et plus particulièrement celles de la presse, en faisant tout de même l'éloge de certains professionnels. Mais l'histoire a pris une autre tournure peu de temps après grâce à des fans qui sont parvenus à retrouver la fameuse séance vidéo. Outre le fait qu'on apprend que le film en question est Tenet, les mots de la coach sportive sont encore plus durs que ce qu'on pensait :

Cette musique vient de la BO du film Tenet. Quelqu'un a vu cette merde ? Quelqu'un d'autre l'a vu parce qu'il me faut des explications. (...) Sérieusement, qu'est ce que c'est que ce bordel avec ce film ? Vous le comprenez ? Vraiment il faut être un scientifique en neuroscience pour comprendre quelque chose. Et c'est deux heures de ma vie que je voudrais récupérer.

Tenet a été critiqué par certains qui ont trouvé le récit trop complexe. Mais derrière le principe d'entropie inversée, qui consiste globalement à faire revenir en arrière les protagonistes, il y a un film d'espionnage qui peut s'avérer très appréciable si on ne cherche pas à tout décortiquer.

Christopher Nolan sur le tournage de Tenet ©Warner Bros.

Si pour nous il s'agit d'un excellent film (voir notre avis), beaucoup sont restés sur le carreau. Comme cette coach donc, ou même Quentin Tarentino qui déclarait n'y avoir rien compris. Au box-office, Tenet n'a pas été le succès espéré par Nolan et Warner Bros. Et a marqué une rupture entre le cinéaste et le studio, qui a rejoint Universal Pictures pour réaliser Oppenheimer.